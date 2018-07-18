МИД России об урегулировании карабахского конфликта - ДЕТАЛИ

Любые конструктивные контакты должны идти в общую копилку главной цели урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Об этом сказала в среду на пресс-конференции пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова, отвечая на вопрос Trend об итогах недавней встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Брюсселе, передает Day.Az.

"Любые конструктивные контакты, которые стороны предпринимают, должны идти в общую копилку главной цели и задачи урегулирования этой ситуации, этой проблемы. Я ещё раз хотела бы подчеркнуть, что итоги встречи, насколько она была плодотворной, полезной и перспективной, - всё-таки эти комментарии остаются за непосредственными участниками. Мы приветствуем всё, что обе стороны оценивают как шаг в направлении полного урегулирования или хотя бы продолжения диалога", - сказала Захарова.

Отметим, что в Брюсселе 12 июля прошла ознакомительная встреча между министром иностранных дел Азербайджана и министром иностранных дел Армении Эльмаром Мамедъяровым и Зограбом Мнацаканяном при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов - Российская Федерация, Стефан Висконти - Франция и Эндрю Шофер - США).

Во встрече также принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

Это была первая встреча на высшем уровне между сторонами в этом формате после выборов в Армении и Азербайджане.