По инициативе Первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой малообеспеченным семьям по случаю праздника Гурбан раздаются праздничные паи - ФОТО

По инициативе Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой малообеспеченным семьям по случаю праздника Гурбан раздаются праздничные паи. Об этом сообщает Фонд Гейдара Алиева в среду, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Проект охватывает все семьи, которые получают адресную социальную помощь. С этой целью на предприятиях по разделке мяса были подготовлены и упакованы праздничные паи. Праздничные паи раздаются при поддержке министерства труда и социальной защиты населения 51 157 семьям в регионах страны и районах Баку, которые получают адресную социальную помощь, жителей поздравляют с праздником. Праздничные паи будут раздаваться до 23 августа.

Отметим, что Фонд Гейдара Алиева, поддерживающий государственные программы, нацеленные на социально-экономическое развитие, всегда уделяет внимание малообеспеченным семьям и лицам, которым требуется особая забота, вместе с ними отмечает различные праздники и знаменательные дни. Также в 2016-2018 годах всем семьям, которые получают адресную социальную помощь, было розданы праздничные паи Фонда Гейдара Алиева по случаю Нового года и Новруза, для тысяч людей, нуждающихся в социальной помощи, были организованы праздничные столы, переданы подарки.