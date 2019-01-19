Российский политолог: вопрос соглашения с Арменией находится для ЕС на десятом месте

Ратификация соглашения Армения-Евросоюз для западных стран на пятом плане. Об этом в беседе с Tert.am сказал руководитель Совета по вопросам внешней и оборонной политики, политолог Федор Лукьянов, передает Day.Az.

По его словам, все страны ЕС находятся в глубоком внутриполитическом кризисе, на повестке дня только внутренние проблемы и поиск их решений, процесс интеграции прекращен.

"Полагаю, что здесь нет ничего чрезвычайного. Ратификации со стороны ЕС ожидает ряд документов, подписанных в рамках Восточного партнерства. Они были разработаны и подписаны в "эпоху", уже считающуюся для ЕС прошлой, когда ЕС считал приоритетом интеграцию восточных партнеров и держал этот вопрос в повестке дня. Сейчас "эпоха" изменилась, этот вопрос больше не включен в повестку... Соглашение, подписанное с Арменией, является для них пятым, а то десятым вопросом", - сказал Лукьянов.