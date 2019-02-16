Пашинян объявил экономическую революцию и ужаснул армян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провозгласил "экономическую революцию", но не имеет представления, как ее совершить.

Точнее, свое представление об инструментах экономических изменений у него есть, вот только оно такое же безграмотное, как и прочие шаги Никола, когда что-то требуется сделать вне митингов и площадей.

"Экономическую революцию мы собираемся совершить с помощью того же инструментария, посредством которого стало возможным совершить политическую революцию", - ужаснул армянский премьер на днях граждан своей страны.

Напомним, что политическую революцию, а точнее переворот, оппозиционеру Пашиняну удалось совершить благодаря сплочению вокруг него толпы. Взяв в руки массы и парализовав страну митингами и перекрытием дорог, он вынудил власти сдаться. Вот коротко об инструментарии апрельского переворота.

А как он собирается применить эти методы к экономике?

"Экономическая революция должна идти тем же путем, что и политическая. Экономическая революция одержит победу только тогда, когда гражданин Армении изменит свое экономическое поведение". Поэтому в правительственной программе нет цифр, цифровых показателей. Они зависят от того, насколько граждан РА будет готов стать "экономическим активистом", - сказал армянский премьер.

Оказывается, все так просто. Армянскому народу надо просто захотеть жить лучше, и все получится. Как жаль, что все годы своей мнимой независимости граждане Армении были не в курсе такой элементарной формулы.

Произнося такие речи, Пашинян больше похож на проповедника на воскресной службе, чем на государственного деятеля. Потому что государственному лицу нельзя оперировать эфемерными аргументами и философскими категориями.

Как пишет газета "Паст" ("Факт"), миру известны три вида экономических революций. Аграрная революция, когда первобытный человек изобрел мотыгу и начал заниматься земледелием. Промышленная революция, когда появились первые станки. И технологическая революция: мир, в котором мы живем - интернет, компьютер, 3D-принтеры и т. д. В академическом смысле других видов экономических революций не существует.

В более любительском или политическом смысле экономической революцией можно назвать изменения в экономической системе, например переход от капитализма к социализму или от феодализма к капитализму, продолжает армянское издание. Изменением экономического курса также можно назвать переход от социального к менее социальному или наоборот. Одним словом, независимо от академического или политического контекста, такие формулировки, как экономические изменения, революция, изменения курса подразумевают системные изменения.

Революционная же составляющая нынешней экономической программы - это просто эмоциональный фон, такой как революционный субботник, отмечает издание .

Из всего сказанного премьер-министром в парламенте "Паст" делает вывод - фактически, как политическую, так и экономическую революцию будут осуществлять обычные граждане, либо не будут этого делать.

Остается только понять, что в этих условиях будут делать власти. По всему видно, что новые власти решили не обременять себя ответственностью за развитие экономики и социальную политику. По той простой причине, что они просто не знают, как поднимать страну.

Тем временем оппозиция уже начала измываться над "революционностью" премьера и его несерьезной программой.

"Он решил начать вместе с обществом новое шествие, на этот раз во имя экономической революции", - заявил в прямом эфире на своей странице в "Facebook" пресс-секретарь Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов.

"Он что за эти 10 месяцев выполнил все свои обещания - повысил зарплаты, пенсии, создал новые рабочие места, увеличил инвестиции, улучшил жизнь народа, а сейчас проводит экономическую революцию?", - задался вопросом Шармазанов, подчеркнув при этом, что народ во второй раз не войдет в одну и ту же реку, поскольку жизнь простого гражданина за эти месяцы ухудшилась.

Представитель РПА также подверг критике тезис Пашиняна относительно того, что ответственным за экономическую революцию являются не он и не правительство, а народ Армении. "Это ни что иное, как политика перекладывания собственной ответственности со своих плеч", - заявил Шармазанов.

При всей одиозности господина Шармазанова, нельзя не признать, что поведение Никола Пашиняна как премьер-министра страны не может не вызывать опасений за его здоровье. Не может человек, находящийся в здравом уме и трезвой памяти, делать таких заявлений и принимать подобных правительственных программ. Трезвомыслящий политик никогда не заговорит о наступлении экономической революции в стране, где не работают даже элементарные законы и царит анархия.

И, конечно же, смешно рассчитывать на успех даже более разумных идей в условиях изолированности Армении. Благодаря агрессорской политике, эта страна превратилась в тупик региона и лишена всяческих перспектив. Экономическая же революция требует очень больших инвестиций. Но никто не хочет вкладываться в оккупирующую чужие территории страну с закрытыми границами и безнадежно отставшую по всем параметрам. Кроме, конечно, революционных"...

Зульфугар Ибрагимов