"Запомни, за нашу свободу сражался и грузинский князь, капитан Сепе. Сражался, как истинный лев". Дед, по-стариковски прикурив глаза, внимательно смотрел на меня и требовал, чтобы я повторял за ним: "Капитан Сепе".

Прошли десятилетия и слова деда, сказанные во дворе такого же старого, как и он сам, дома, пришлось повторять в Москве. Когда в Центральном архиве министерства обороны Российской Федерации молодой сотрудник спрашивал для уточнения.

Герой моих детских лет, человек, которого в юношестве считал одним из героев сопротивления 11-й Красной Армии, захватившей в апреле 1920 года Азербайджан и свергнувшей национальное правительство - "Капитан Сепе", оказывается, был князем, штабс-капитаном Сепе Парнаозовичем Лордкипанидзе.

"Навстречу советским бронепоездам выступил азербайджанский бронепоезд под командованием капитана, князя С. Ф. Лордкипанидзе. На его вооружении находились два орудия и 14 пулеметов. На разъезде Леджет между ними произошло столкновение", - сухо констатируется в донесении красного командира Немыкина.

"Капитан Сепе" после революции, точнее большевистского порабощения Кавказа стал актером. Играл роль Цицишвили в фильме "Арсен" (1937) режиссера Барски.

Был арестован, репрессирован и расстрелян.

Но Азербайджан не забыл своего героя.

Как мы не забыли десятки и сотни грузин, так много сделавших для Азербайджана.

Думаю, что и Грузия помнит азербайджанцев, кровью обагривших свою Родину, словом и делом способствовавших процветанию древней Картли.

Так что же случилось, что на границе наших братских государств ныне возник - по словам некоторых грузинских оппозиционеров и их подпевал - конфликт из-за монастыря (комплекса) Кешикчидаг (Давид Гареджи).

Не хочу и не буду писать об истории монастыря - благо, в просторах интернета огромный массив информации по этой теме. Интересующие могут и, думаю, должны прочесть хоть малую толику про монастырь.

Речь о ситуации вокруг монастыря.

Архимандрит монастыря Кирион (Ониани) давеча заявил, что, мол, "азербайджанские пограничники перекрыли монастырь комплекса "Кешикчидаг" (Давид-Гареджи) на грузино-азербайджанской границе и не впускают туда духовных лиц".

По его словам, азербайджанские пограничники устанавливают на тропинках вокруг монастыря запрещающие и предупреждающие знаки.

Хотя Азербайджан всегда являлся сторонником скорейшей делимитации азербайджано-грузинской границы.

Напомню, что монастырский комплекс "Кешикчидаг" (Давид Гареджи) включает в себя множество историко-архитектурных и религиозных объектов, разбросанных примерно на 25 км вдоль склонов кряжа, по которому проходит азербайджано-грузинская государственная граница, делящая его на две части.

У Грузии с Азербайджаном имеется общая государственная граница протяженностью 446 километров, треть которой все еще не делимитирована. Двусторонняя грузино-азербайджанская межправительственная комиссия по делимитации и демаркации государственной границы была создана еще в 1996 году. В течение 15 лет ее деятельности было осуществлено почти 70 процентов работы по уточнению границы, но с 2007 года в процессе проведения делимитации возникли препятствия.

Официальный Тбилиси считает спорными территории комплекса Давид Гареджи и села Эрисимеди. Азербайджан считает, что монастырь является памятником албанской культуры.

Вопрос делимитации государственной границы между Азербайджаном и Грузией решается в рамках имеющихся двусторонних форматов, на основе существующих в международной практике процедур согласования такого рода вопросов. Азербайджан всегда являлся сторонником скорейшей делимитации азербайджано-грузинской границы. Азербайджан готов в самое ближайшее время завершить этот процесс.

В грузинском обществе некоторые считают, что так как монастырь грузинский, то, естественно и логично, что территория должна быть передана Грузии. Но что тогда делать с находящейся в Тбилиси азербайджанской мечетью: это обстоятельство вовсе не означает обязанность Грузии отдать Тбилиси Азербайджану.

Между Грузией и Азербайджаном не было и нет неразрешимых дилемм. Мы - братские страны, соседи, которые дружат и получают от этого взаимную выгоду. Наши отношения могли бы стать примером для подражания, но у третьей южно-кавказской страны - Армении другие национально-государственные приоритеты, заключающиеся не в добрососедстве, а краже соседской земли, когда у него внутренние проблемы и поэтому сосед ослаб. А также в постоянном стремлении искусственно раздувать несуществующие проблемы, реализовывать провокации и тем самым хоть как-то нанести урон отношениям между Грузией и Азербайджаном.

Граница между нашими странами прозрачна, проход через нее занимает приблизительно десять минут, в течение которых пограничники ставят штамп в паспорте. Можно сделать как в ЕС, где автомобиль проезжает границы, не останавливаясь. В этом заключается единственный правильный способ решения доступа к грузинскому храму на азербайджанской земле.

Потому как взаимоотношения между Грузией и Азербайджаном - уникальная модель сотрудничества стран в регионе.

Грузия вместе с Азербайджаном принимает участие в крупных экономических и энергетических проектах. Баку сотрудничает с Тбилиси, получая выход к Черному морю и в Европу.

Грузия - родина для 300 тысяч азербайджанцев. Но в соседней стране проживает и армянское этническое меньшинство. Армяне Грузии имеют лоббистов в Тбилиси и продолжают враждебную идеологическую линию Еревана в отношении Азербайджана. Достаточно взглянуть на памятник Авагяну в Ахалкалаки, регионе, где проживают армяне. Возведение памятника вылилось в протесты азербайджанской общины и массовые пикеты у здания грузинского парламента в Тбилиси 8 февраля 2019 года.

27 февраля 2019 года Саломе Зурабишвили совершила первую официальную поездку в Баку. В своем заявлении после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым она особо подчеркнула территориальную целостность обоих государства. Упомянув безопасность границ и обеспокоенность оккупацией суверенных территорий, Зурабишвили также отметила большое значение железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и экономических связей между двумя странами.

Напомним также, что между Азербайджаном и Грузией подписаны соглашения о взаимной безопасности в нескольких вариантах. Наши страны сотрудничают в тесном, двустороннем формате.

Между Арменией и Грузией же нет никакого соглашения о взаимной безопасности, Ереван даже отклонил соответствующие предложения официального Тбилиси.

Армения отказалась и от предложенного Грузией договора о взаимном ненападении. Тем самым Ереван ясно дало понять грузинам, что Армения не признает территориальную целостность Грузии. Армения также никогда не поддерживала позицию официального Тбилиси во время голосования в ООН и других международных организациях.

Азербайджан и Грузия тесно сотрудничают в экономической сфере. Основные экспортные маршруты поставки из Азербайджана нефти и газа проходят через территорию Грузии по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Супса и газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум.

Есть совместный проект по открытию железнодорожного сообщения по маршруту Баку-Тбилиси-Карс, в рамках которого Азербайджан предоставил Грузии кредит в 775 миллионов долларов.

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана) принимает активное участие в энергетическом рынке Грузии.

Азербайджан сохраняет вторую позицию в списке крупнейших торговых партнеров Грузии.

И дело вовсе не в том, сколько миллиардов Азербайджан инвестировал и продолжает вкладывать в экономику Грузии, а в том, что Баку и Тбилиси нужны друг другу. Азербайджан считает Грузию братской страной и добрым соседом.

Тбилиси рассматривает трехстороннее сотрудничество Азербайджана, Грузии и Турции как гарантию мира и стабильности в регионе.

... В январе 2008 года, когда Грузия осталась без электричества и газа по непонятным причинам, Азербайджан оказал помощь грузинскому народу в ту холодную зиму, даже, несмотря на то, что пришлось сократить поставки газа собственному населению.

"Грузия никогда не забудет эту помощь азербайджанского народа. Мы не забудем эту помощь потому, что она была оказана в самое сложное для грузин время. И это не только результат стратегического партнерства, но и символ нашего братства. По сути, мы основали конфедеративные связи. Между нашими странами нет никаких проблем", - говорил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

Несмотря на желание искусственной эскалации напряженности, отношения между нашими странами нельзя, да и невозможно поставить под удар никакими обстоятельствами. И это дает надежду на светлое будущее этого чрезвычайно важного сотрудничества, несмотря на армянские провокации и "монастырский гвалт" проплаченных ура-патриотов, проводящих заказные пикеты на границе.

Там, где проходит самая спокойная, безопасная часть государственных границ Азербайджана, где радикальные грузинские националисты, мечтающие о возврате в большую политику бывшие "лидеры" и нынешние политические лузеры добровольно согласились играть рол марионеток в очень мерзкой игре спецслужб Еревана и армянской зарубежной диаспоры. И где два братских народа в действительности не ощущают никакой проблемы. Есть только трудности демаркации границы, которые решаются и, без сомнения, канут в Лету.

Между братьями никогда не бывает недомолвок - это понимают в Тбилиси и знают в Баку.

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az