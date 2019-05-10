В советское время доставить тело азербайджанского поэта и драматурга Гусейна Джавида из дальней Сибири в Азербайджан было непросто, это требовало большой воли и мужества. Этим шагом в период существования советской империи великий лидер Гейдар Алиев доказал, что она (империя) совершила весьма тяжкие преступления против азербайджанского народа.

Об этом сказал директор Институт истории Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), депутат Милли Меджлиса (парламента), академик Ягуб Махмудов, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Академик напомнил, что Гейдар Алиев был выпускником исторического факультета Азербайджанского государственного университета имени С.М Кирова (ныне БГУ). "Когда мы учились на первом курсе, его группа уже завершала учебу в университете. Уже тогда великий лидер работал в органах госбезапасности, и каждый из нас хорошо понимал, какое положительное значение это имеет для каждого из нас".

Ученый-историк продолжил воспоминания: "В 1960-1961 годы, мы учились на IV курсе, и тогда я был секретарем студенческой комсомольской организации. Один из способных студентов распространил антисоветские листовки, и мы все боялись, что его накажут. Мне поручили провести закрытое комсомольское собрание, на котором от Комитета государственной безопасности (КГБ) участвовал Гейдар Алиев. Были различные выступления. Часть студентов просила облегчить ситуацию, связанную с этим студентом, другая требовала его исключения из университета. Великий лидер почти час выступил на собрании. Выступление было очень поучительным, и в заключение он парой предложений спас судьбу этого молодого человека от всех бед. Он сказал, что я вижу, что здесь преобладает здоровая молодежь, которая мужественно защищает своих друзей, и у нее хватит сил перевоспитать своего товарища. Позднее мы поняли, что работа в такой организации как КГБ одного мужественного, любящего свой народ азербайджанца означает спасение от угроз тысяч сынов и дочерей страны. Я неоднократно был свидетелем того, как потом Гейдар Алиев спасал многих представителей азербайджанской интеллигенции от угрозы репрессий".

Директор института добавил, что Гейдар Алиев стоит в одном ряду с такими выдающимися политическими деятелями как Ататюрк, Джавахарлал Неру, Джордж Вашингтон, Бисмарк, Де Голль: "В отличие от них Гейдар Алиев прожил в двух, противоположных политических системах, и смог возвыситься на вершину их политического олимпа. В советское время тогдашний АзИНЕФТЕХИМ (ныне Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности) хотели вывести из республики, но великий лидер пресек это, и, наоборот, добился строительства в Баку завода глубоководных оснований. Тем самым была заложена одна из экономических основ независимого Азербайджана. Общенациональный лидер построил современное Азербайджанское государство".