https://news.day.az/politics/1121956.html Президент Ильхам Алиев внес изменения в состав Смешанной комиссии по сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Чехии
Президент Ильхам Алиев внес изменения в состав Смешанной комиссии по сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Чехии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана "О составе Смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Чешской Республики от Азербайджана" от 13 мая 2011 года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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