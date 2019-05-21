Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана "О составе Смешанной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству между правительством Азербайджанской Республики и правительством Чешской Республики от Азербайджана" от 13 мая 2011 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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