https://news.day.az/politics/1122671.html Вся территория Армении находится под контролем азербайджанской армии - жесткое заявление Минобороны
Вся территория Армении находится под контролем азербайджанской армии - жесткое заявление Минобороны
В министерстве обороны Азербайджана прокомментировали мысли, озвученные секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.
Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство, безумные мысли, озвученные секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном, смехотворны и показывают его дилетантство в военном деле, передает Day.Az.
"Не только оккупированные территории Азербайджана, но и вся территория Армении находится под контролем и наблюдением подразделений азербайджанской армии", - говорится в заявлении минобороны.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре