С приходом к власти в Армении Никола Пашиняна Москва держит Ереван на расстоянии. Как бы не старался новый премьер заигрывать с российской стороной, та сомневается в его искренности.

Еще в прошлом году СМИ сообщали, что российским миллиардерам армянского происхождения рекомендовано не вести бизнес с "новой" Арменией. В Ереване все это называли слухами, тем не менее, финансовых потоков от диаспоры как не было, так и нет. Более того, российские бизнесмены-армяне вообще отказались участвовать в так называемом "благотворительном марафоне" фонда "Айастан" по сбору средств для поддержки оккупационного режима в Карабахе. Трудно было бы предположить, что связано это с уважением к территориальной целостности Азербайджана.

Но у сложившейся ситуации есть еще одна, даже более серьезная причина - недоверие бизнесменов к новым властям Армении.

Как пишет армянская газета "Жаманак", Никол Пашинян, встретившись недавно в Санкт-Петербурге с российскими предпринимателями армянского происхождения, призвал последних приехать в Армению, сделать в ее экономику инвестиции, обогатиться и обогатить государство.

"Часть российских бизнесменов была бы не против вложения инвестиций в Армению, но для этого они должны быть уверены в том, что это не повлияет на отношение к ним властей России. Проще говоря, российские предприниматели армянского происхождения в курсе напряженных отношений между властями России и Армении. Потому в этих условиях никто из них не уверен в том, что при вложении инвестиций не поставит под угрозу свой капитал и имущество в России", - пишет издание.

Информационный Центр "Еркрамас" провел собственный опрос предпринимателей на эту тему и выяснил, что действительно, большинство из желавших открыть в Армении какой-либо бизнес, не спешат это делать, но отнюдь не из-за опасений за свой капитал в России. Главную угрозу своим возможным вложениям они видят со стороны властей Армении, деятельность которых не дает никаких гарантий не только в плане успешности инвестиций, но и в их сохранности.

Султан Керим