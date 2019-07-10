По всей Армении наблюдаются проблемы с обеспечением природным газом некоторых абонентов, которые связаны исключительно со сбоем работы электронной аппаратуры, обеспечивающей безопасность. Об этом сообщил агентству "Новости Армения" заместитель главы управления cо связью с общественностью ЗАО "Газпром-Армения" Микаэл Арутюнян, передает Day.Az.

По всей Армении также нарушены графики поставки воды из-за аварийной ситуации в энергосистеме, сообщили корреспонденту агентства "Новости-Армения" в компании "Веолия джур".

"По всей Армении отключены насосы, поэтому наблюдаются нарушения в графиках поставок воды", - сообщили агентству.

Масштабная авария в энергосистеме Армении в среду днем вызвала перебои в энергоснабжении, водоснабжении в столице и областях, остановлена работа Ереваского метрополитена. Вице-премьер Армении Тигран Авинян написал в своем Facebook-e, что Ереванская ТЭЦ и 5-й энергоблок Разданской ТЭЦ отключены от энергосети.