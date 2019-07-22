Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял чрезвычайного и полномочного посла Литвы в Азербайджане Валдаса Ластаускаса в связи с завершением его дипломатической деятельности, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД, передает Day.Az.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений, а также нынешнем уровне и перспективах развития сотрудничества между двумя странами.

Посол Валдас Ластаускас выразил благодарность правительству Азербайджана за поддержку его дипломатической деятельности и реализации инициатив в этом направлении.

В ходе встречи стороны также выразили удовлетворение существующим сотрудничеством в экономической, торговой, транспортной и других сферах, а также межпарламентскими отношениями между двумя странами.

Стороны также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Эльмар Мамедъяров высоко оценил усилия посла Валдаса Ластаускаса, направленные на развитие двусторонних отношений, и пожелал ему всяческих успехов в дальнейшей деятельности.