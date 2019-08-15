Акция протеста против возобновления эксплуатации Амулсарского месторождения проходит в четверг утром перед зданием правительства Армении, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

Собравшиеся в центре Еревана граждане выражают недовольство опубликованным накануне заключением международной экспертной группы, размещенным на сайте Следственного комитета Армении. По оценкам экспертов, добыча на Амулсарском золотом руднике не содержит неуправляемых рисков для окружающей среды.

Митингующие держат в руках плакаты с надписями "Спасите планету!", "Ни одного шага назад в вопросе Амулсара" и требуют от правительства не разрешать возобновление эксплуатации рудника в Амулсаре.

Амулсарское месторождение золота расположено в окрестностях города Джермук - одного из наиболее популярных курортов Армении.

Накануне вечером в Джермуке прошел спонтанный митинг местных жителей под лозунгом "Амулсар останется только горой".

Местные экологи обеспокоены тем, что эксплуатация рудника может привести к загрязнению подземных вод Джермука, а в перспективе и озера Севан, что может спровоцировать масштабную экологическую катастрофу с необратимыми последствиями.

Работа Амулсарского рудника приостановлена уже более полугода по инициативе властей Армении до получения экспертной оценки воздействия эксплуатации месторождения на окружающую среду в Джермуке и Севане.

20 июля 2018 года в главном управлении Следственного комитета Армении по расследованию особо важных дел было возбуждено уголовное дело по факту очевидного случая преднамеренного сокрытия чиновниками Министерства охраны природы информации о загрязнении окружающей среды.

В феврале текущего года правительство Армении решило выделить из Резервного фонда Следственному комитету $396,9 тыс. для предоставления компании Earth link & Advanced Resources Development (ELARD). Средства будут направлены на проведение комплексной экспертизы, назначенной в рамках уголовного дела, для эксплуатации Амулсарского рудника с залежами золотоносных кварцитов, а также для экспертизы по отчетам, составленным для эксплуатации рудника, об оценке воздействия на окружающую среду и оценке социального и экологического воздействия.

Lydian Armenia - основанная в 2005 году армянская геолого-разведывательная компания, 100% акций которой принадлежат ОАО Lydian International. Программа Амулсарского рудника является первым проектом компании в Армении.

Амулсарское золоторудное месторождение - второе по запасам чистого золота месторождение в Армении, содержит порядка 31 млн. тонн руды и 40 тонн чистого золота. Оно расположено на юго-востоке страны, в 13 км от курортного города Джермук, в междуречье рек Арпа и Воротан.