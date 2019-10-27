Азербайджан в очередной раз выступил как лучшая платформа, где мировые лидеры могут собраться и решить насущные проблемы мира и вопросы, связанные с безопасностью и обороной.

Об этом Day.Az сказал американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс, комментируя итоги прошедшего в Баку XVIII Саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения.

"Азербайджан четко сформулировал повестку дня для международных и региональных политических приоритетов; организация и проведение крупных саммитов и конференций в Баку является результатом замечательного экономического роста страны. Экономический рост Азербайджана и динамичная внешняя политика делает Страну Огней ведущим партнером и стратегическим игроком в формировании приоритетов ХХI века в области развития и международных дипломатических вопросов", - подчеркнул Тейс.

По его словам, страны бывшего СССР, участвуя в Движении неприсоединения, могут использовать свои дипломатические интересы и содействовать коллективным усилиям для улучшения экономической и политической интеграции в Центральной Азии.

"Страны-члены Движения неприсоединения могут укреплять свое глобальное присутствие и продвигать региональные экономические проекты, а также разрабатывать стратегические дорожные карты, которые проложат путь к более безопасному миру; они - часть большого международного форума, продвигающего проекты по устойчивому международному развитию, что принесет большую пользу обществу и экономикам Центральной Азии, Тихоокеанскому региону, Африке и Латинской Америке", - отметил Тейс.