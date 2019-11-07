В Агдаме в честь Дня Государственного флага было организовано "Шествие с флагами".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в шествии, организованном министерствами образования и обороны, а также ИВ Агдамского района, приняли участие заместитель министра образования Фирудин Гурбанов, глава ИВ Агдама Вагиф Гасанов, сотрудники Минобороны, депутаты, члены Общественного Совета при Министерстве образования, руководители СМИ, военные, представители интеллигенции, учителя и учащиеся.