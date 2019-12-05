В середине ноября 2019 года в Краснодарском крае депутат Городской думы Армавира Алексей Виноградов закрасил черной краской мемориальную табличку Гарегину Нжде (настоящее имя Гарегин Тер-Арутюняна), коллаборационисту, пособнику немецко-фашистских войск: Нжде сражался против СССР и был одним из создателей так называемого Армянского легиона СС. По утверждению депутата Виноградова, представители Союза армян России не выполнили демонтаж мемориальной таблички в установленные сроки, и ему пришлось сделать это самостоятельно. Ранее местные жители неоднократно просили убрать монумент.

Как передает Day.Az, об этом пишет издание krasnodar.sm-news

Посольство Армении выразило возмущение, а глава МИД Армении Зограб Мнацаканян назвал демонтаж памятной доски "странной историей". Представители Армянской общины в Армавире сообщают, что мемориальная доска была временно демонтирована из-за акта вандализма, совершенного на территории Армянской апостольской церкви, и сейчас табличка находится на восстановлении.

В распоряжении редакции оказались архивные документы суда над Нжде и повестка к заседанию Особого совещания при министре государственной безопасности СССР. Оказывается, еще в 1920-1921 годах Тер-Арутюнян был главнокомандующим воинских сил в Зангезуре, где вел борьбу против Красной армии, затем бежал за границу и вел антисоветскую пропаганду. В период второй мировой войны установил связь с немецкими разведывательными органами с целью ведения подрывной работы против частей Советской Армии, занимался вербовкой и подготовкой людей для выполнения заданий германских разведывательных и контрразведывательных органов, входит в состав "Армянского Национального Совета", созданного в Берлине в 1942г.

Свидетели показали, что Тер-Арутюнян являлся членом контрреволюционного правительства в Зангезуре и как командующий вооруженными силами этого правительства руководил борьбой против Красной армии. В эмиграции Нжде руководил армянской молодежной фашистской организацией, а во время Второй Мировой Войны установил связь с германской разведкой. Также к делу была приобщена антисоветская литература националистического содержания за авторством Тер-Атутюняна, изданная заграницей.

Материалы допросов, подтверждающие выводы суда, содержатся также в сборнике "Гарегин Нжде и КГБ: воспоминания разведчика" за авторством Ваче Овсепяна. Нжде признал себя виновным практически по всем пунктам обвинения и был приговорен к 25 годам тюремного заключения.

Возвращаясь в Армавир, стоит отметить, что демонтаж мемориальной доски документально подтвержден. Протоиерий Тер Макар Тертерян сообщил об этом в письме замглавы МО г. Армавир Сергею Фролову, об этом же свидетельствуют и фотографии.