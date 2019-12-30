https://news.day.az/politics/1190260.html Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции в еще одном парке в Баку - ФОТО
Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции в еще одном парке в Баку - ФОТО
30 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции, которые проводятся в парке на пересечении улицы Саттара Бахлулзаде, проспекта Ататюрка и проспекта Зии Буниятова в Бинагадинском районе Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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