30 декабря Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с работами по реконструкции, которые проводятся в парке на пересечении улицы Саттара Бахлулзаде, проспекта Ататюрка и проспекта Зии Буниятова в Бинагадинском районе Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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