Многочисленные армянские группы на Zen Yandex активно распространяют лживые статейки, заполняя интернет "историческими сведениями" о "древних" поселениях армян на территории Краснодарского и Ставропольского краев России.

Таким образом создается фейковая армянская информационно-историческая база, искусственно внедряется в широкое сознание россиян и всего мира установка, что армяне якобы являются исконными жителями этих земель. Армяне заврались настолько, что заявляют о своем пребывании на Ставрополье аж с 12 века.

Просто какая-то армянская экспансия в России: Сочи, Адлер, Армавир, Армянск, Пятигорск...

Как передает Day.Az со ссылкой на Градатор, примеров таких бредовых армянских фальшивок уже тысячи. К примеру, один из последних: "Как и когда армяне поселились в Пятигорске. Почему их здесь так много?".

Про то, когда и как они тут расселились, армяне изрядно наврали с тем, чтобы хоть как-то обосновать, почему их действительно так много в этом благодатном российском крае.

И вот что армяне, не стесняясь, пишут:

"Армяне - один из самых многочисленных народов многонационального Ставрополья. А одна из наиболее крупных общин края - это, без сомнения, община города Пятигорска. Армяне широко представлены здесь практически во всех сферах жизни - от бизнеса до высшего образования и медицины.

Но как и когда армяне поселились в Пятигорске?

Сразу отметим, что армянская община в этих местах появилась задолго до прихода на Северный Кавказ Российской Империи. Армяне из этногруппы черкесогаев начали селиться в районе будущего Пятигорска еще в XII-XIII веках. Первое их поселение, Армянский аул, располагалось у современной станицы Горячеводской.

Однако, основная волна армянского переселения в район Пятигорска началась все же в XVIII столетии, продолжаясь и поныне. Первыми здесь еще в момент основания города поселились армянские купцы, ремесленники, строители и офицеры, воздвигавшие свои дома на берегу реку Подкумок.

Российское правительство специально приглашало армянских переселенцев из других мест, дабы вдохнуть экономическую и социальную жизнь в новый город.

В XIX столетии армянская община Пятигорска, насчитывавшая уже несколько тысяч человек.

В 1870-1885 гг., пятигорские армяне воздвигли свой первый храм - церковь Сурб-Таргманчац.

В итоге к началу XX столетия Пятигорск являлся одним из важных мест армянской жизни.

Армянская община Пятигорска значительно увеличилась после событий 80-90-х годов XX столетия. Ныне здесь проживает около 20 тысяч этнических армян (всего в городе 150 тысяч населения). В Пятигорске открыт храм Сурб Саргис Армянской Апостольской Церкви. Здесь действуют армянские молодежные организации, широко отмечаются армянские праздники, не забываются и скорбные даты календаря.

Можно проще сказать так - вся история Пятигорска неразрывно связана с историей его армянской общины".

То есть, армяне пытаются убедить россиян, что они проживали на этих землях еще тогда, когда русских там и в помине не было. А потом утверждают, что русские их приглашали, чтобы "вдохнуть жизнь". То есть, русские, черкесы, адыги и остальные народы жизнь вдохнуть не смогли, стало быть ленивые и бездарные. И вообще, Пятигорск якобы суть "армянское творение", как и Сочи, и Армавир, и многие другие курортные города России, за последние 30 лет плотно и компактно заселенные армянами.

Совершенно естественно, что подобные наглые и лживые публикации армян вызывают справедливое возмущение у россиян. Российские пользователи в комментариях к таким статьям пытаются как-то опровергать армянские фальшивки, но тут же на них нападают сотни армян с угрозами.

Алина Золотарева

"Жила в Пятигорске в 80-х, никаких армян там вообще не было. Они любят курортные города, т.к. это денежные города и во время перестройки стали активно заселять Сочи, Адлер, Краснодар, Кавминводы. Откуда они только не приезжали. Под видом беженцев из Карабаха заселяли Краснодарское побережье, им бесплатно давали там земли, льготы на обустройство. Скоро они скажут, что это наши земли и еще начнут воевать с нами"

Айдамир Меретуков

"В Сочи, на Кубани, в Пятигорске тысячилетиями жили Черкесы ( Адыги), все другие народы заселили на эти земли после выселения черкесов ( Адыгов) в 1864 году. Такова настоящая историческая правда, все остальные росказни- ложь и сказки для профанов"

Анна Удалова

"Чтоб они провалились, Как тараканы расползлись по России. Где только их нет. Везде они.В Армении только никто жить не хочет. В другие страны на готовенькое прутся".

Валентин Кадаргаван

"Спешу обрадовать аффтора, что славяне на Сев.Кавказе живут по меньшей мере с 9 века. Ну это к слову. А по делу: в самой Армении практически не осталось русских. "Братья" - армяне всех выдавили".

Ванька Ветров

"Армяне оккупировали самые теплые края-Краснодарский,Ставропольский.А их надо в тундру переселять"

Serg Sergbukov

"армяне ухватили весь общепит и торговлю"

Евгений К.

"Грибоедов написал Российскому царю , его Превосходителство не селите Армян на территории России так как через 25 лет они скажут , что это ихняя земля . Город Всеволожск , под Питером , торговля и земельные участки под ними , еще и храм свой построили , зам главы Армянка , Тонаян , депутат то же Армянин . Целый квартал Армянский . Вообще то это Финские земли и до войны большинство там проживало Финское население , что говорит финские названия поселений".



PS: Прав был Грибоедов, вот и поплатился жизнью. Прочитайте внимательно историю гибели Грибоедова, в которой замешаны именно армяне, и многое станет понятно. Только постарайтесь найти источники, не переписанные армянами, если сможете конечно...

В этой связи вспоминается поднятая армянами табличка на большой пресс-конференции президента России 19 декабря 2019 года "Путин президент армян".

Ту табличку подняла армянская журналистка из Кисловодска, где, кстати, армян не меньше, чем на Кубани и в Ставрополье.

Табличку подняла некая маленькая армянка Мария Лакатуш. Тогда россияне не придали значение этому вопиющему факту, посмеялись. А ведь это была целенаправленная армянская провокация со смыслом. А смысл в том заключается, что президент России расценивается армянами как президент Армении, потому что в понятии армян все больше укрепляется сознание, что "Россия - это Армения", а армяне - правящий этнос России.