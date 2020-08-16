Армения - абсолютный "лидер" в регионе по смертности от коронавируса

С того момента, как в Армении под предводительством премьера Никола Пашиняна воцарилась "бархатная" власть, прошло уже два года, однако правящий блок "Мой шаг" так и не смог наладить нормальный режим работы.

Позиции Пашиняна в парламенте можно сравнить с хождением неопытного атлета по канату. По мнению местных экспертов информационно-аналитического центра VERELQ, правящий блок так и не сумел стать однородным политическим организмом. Члены блока "Мой шаг" придерживаются диаметрально противоположных взглядов, вследствие чего они не могут похвастаться какими-либо положительными результатами своей работы.

Состав блока "Мой шаг" нынче напоминает винегрет. Кого только там нет: от ярых либералов и защитников прав представителей ЛГБТ-сообщества до националистов и ястребов - словом все кому не лень сейчас представлены в парламенте. Исходя из этого, различные члены правящего блока имеют разные цели и взгляды - и это только усугубляет ситуацию.

Одной из причин внутренней дезориентации правящего блока является отсутствие идеологии. Стоит вспомнить, как сам Пашинян в 2018 году называл политическую идеологию бесполезным пережитком прошлого. То есть, Арменией сегодня управляет политический блок с внутренней идеологической дезориентацией, у членов которого отсутствуют управленческие навыки.

Слабые места такого правительства сразу начинают кровоточить, когда страна сталкивается с кризисами. А масштаб кризиса в Армении, связанного с глобальной пандемией коронавируса, действительно огромен - сегодня сфера здравоохранения и экономика страны-агрессора находятся в тяжелом нокдауне.

Ситуация с COVID-19 наглядно показала растерянность государственного менеджмента Армении. Сначала власти из-за определенных политических соображений не захотели применять жесткий карантин. Когда же эпидемиологическая ситуация в стране резко ухудшилась, было принято решение о введении тотального двухмесячного локдауна, который не принес значительных успехов. Метаясь из угла в угол, правительство Армении сняло часть ограничительных мер, что, как показывает нынешняя ситуация, явилось грубой ошибкой. Итоги всех этих "мероприятий" можно выразить одним предложением: Армения - единоличный лидер в регионе по числу инфицированных COVID-19 граждан и смертности.

Что же предпринимает "Мой шаг" в текущей ситуации? Интеллект правящего блока хватает лишь на созыв досрочных заседаний для одобрения абсолютно неэффективных мер правительства.

Даже относительно такого несложного момента как размеры штрафов вызвал у правящей группировки большие проблемы. Вначале было принято решение о введении сверхкрупного штрафа за нарушение карантинных правил, что не могло себе позволить абсолютное большинство простых армян. Затем убедившись в отсутствии результата, размер штрафа был сокращен. Однако "мой шаговцы" на этом не успокоились и опять размер штрафов был увеличен (на этот раз в 2 раза), но после резкой негативной реакции граждан решение было отменено.

Таким образом, верхушка Армении провалила тест на коронакризис, что стало причиной полного коллапса системы здравоохранения страны.

Кирилл Малиновский