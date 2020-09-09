Саргсян пытался подкупить сотрудника ФСБ

Программа "Формирование комфортной городской среды" в рамках которой город Калачинск в Омской области должен был наконец получить качественные дороги, похоже еще скоро не будет реализована из-за деятельности местного армянского бизнеса.

В итоге, вместо комфортных дорог, которые, между прочим строились в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", омчане столкнулись с очередным хищением бюджетных денег, передает Day.Az со ссылкой на smi6.ru.

Накануне, Центральный районный суд Омска признал 47-летнего Ашота Саргсяна виновным в даче взятки сотруднику регионального управления ФСБ и приговорил его к четырём годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 1,4 миллиона рублей.

- В суде установлено, что 28 декабря 2019 года обвиняемый передал сотруднику УФСБ России по Омской области взятку в виде денег в размере 200 тысяч рублей за прекращение проверки в отношении двух организаций, которые не выполнили работы по строительству автомобильной дороги в г. Калачинске Омской области в рамках заключенных муниципальных контрактов, - сообщили в прокуратуре Омской области.

Взятка также предназначалась за силовое "покровительство" ООО "Артстрой+", которая занималась заменой бордюров по программе "Формирование комфортной городской среды" в нацпроекте "Жилье и городская среда".

Суд принял во внимание всю глупость нерадивых бизнесменов и отправил Саргсяна подумать о своих действиях на 4 года в колонию строгого режима, со штрафом в 1,4 млн. руб. А также арестовал имущество на 4,6 млн.

Теперь возникли вопросы к чиновникам, которые позволили нечестно зарабатывать на программе нацпроекта.