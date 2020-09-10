Страх и ненависть в Пятигорске: жители требуют депортировать заммэра Маркаряна

Интересная история разворачивается в столице Северо-Кавказского Федерального Округа - Пятигорске - заместитель мэра Дмитрий Маркарян рискует быть высланным из страны за липовый паспорт. Его неоднократно подозревали в отсутствии гражданства (он его как бы "получил" в 2001), более того, как сообщаютм местные СМИ, приближенные к городским элитам знали про секрет заммэра. И молчали.

Как передает Day.Az со ссылкой на Politvesti.ru, Маркарян возник в городе в 2006 году буквально из неоткуда при опальном мэре Травневе, также имеющего армянские корни. Согласно информации Маркарян защищал интересы Травнева еще на выборах города. Сначала он был начальником правового управления, дослужившись до поста заместителя мэра. Именно при этом тандеме город был распродан армянскому бизнесу, уничтожались архитектурное и историческое наследие всероссийской здравницы.

В июне бывшего главу Пятигорска Льва Травнева арестовали на 3 месяца до 24 сентября по ч. 2 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". Однако, Маркарян остался в руководстве города. Согласно информации, всесильное армянское лобби в Кавказских Минеральных Водах (КМВ), старается всячески оберегать заместителя-мэра, который к тому же имеет особую првязанность к браконьерству. Еще будучи начальником юридической службы администрации Пятигорска Дмитрий Маркарян хвалился в Интернете убийством розового пеликана, занесённого в Красную книгу.

Любовь к охоте на краснокнижных животных побудили Маркаряна настойчиво требовать отмены в городе-курорте зоны горно-санитарной охраны.

Самое же интересное, что Маркарян защищал Травнева в суде, когда того обвиняли в "липовом" дипломе о высшем образовании. Более того, помогал и Сергею Перцеву, нынешнему главе Минераловодского ГО, которого тоже подозревали в получении подозрительного диплома.

Получается, человек с фальшивым паспортом регулярно отмазывал чиновников с "липовыми" дипломами. Это принципиальный момент, который наглядно демонстрирует масштаб и уровень коррупции на КМВ пи Травневе.

Теперь же, когда журналисты разузнали, что паспорт Маркаряна не соответствует нумерации, в нем нет печати и даже ФСБ не имеет данных о том, что Дмитрий когда-то подавал на гражданство, Маркаряна ждет арест и депортация из страны. Во всяком случае этого требует общественность.