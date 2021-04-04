Армянский произвол в Ростове

Вы только посмотрите на армянский произвол в России!

Армянские СМИ сообщают: "Усилиями Донского Союза Армянской Молодёжи совместно с Музеем-институтом "геноцида армян" (г. Ереван, Республика Армения) и Нахичеванской-на-Дону армянской общиной в Ростове-на-Дону откроется мультимедийная экспозиция "Геноциду - нет!". Выставка пройдёт в самом масштабном экспозиционном комплексе страны - в музее "Россия - моя история".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru, общеизвестно, конечно, что российский город Ростов уже давно захвачен армянством. И этот процесс продолжается до полного закрепления "армянской ростовской автономии". Здесь уже переименован на армянский лад ряд населенных пунктов, даже таблички устанавливаются на армянском языке, везде понатыканы хачкары, армянскими ОПГ захвачен бизнес, правоохранительные структуры и администрация тоже прикормлены армянским лобби, создан и активно функционирует ряд армянских организаций. Вышеназванный Донской союз армянской молодежи - это молодежная организация армянских националистов, последователей фашиста Нжде.

С какой стати пиар-акция "армянского геноцида" пройдет в самом масштабном музейном комплексе "Россия - моя история"? Какое отношение к истории России имеет этот пропагандистский проект армянской диаспоры?

В ТГ-канале Донского Союза Армянской Молодежи пишут по поводу предстоящего мероприятия: "Это уникальная возможность заявить об армянском вопросе на всю Россию... Приглушённый свет в зале, музыка великих армянских композиторов и повествование об одном из страшнейших событий в мировой истории. Экспозиция направлена на восстание ваших сердец. Она пробудит в вас желание бороться и работать во имя будущего армянского народа".

Вдумайтесь в эти слова! Что значит "заявить об армянском вопросе на всю Россию"? Что значит "экспозиция направлена на восстание ваших сердец"? Что значит "она пробудит в вас желание бороться и работать во имя будущего армянского народа"?

Очевидно, что армянские молодежные организации в России расширяются и радикализируются, и Ростов один из таких примеров.

К какому восстанию призывают в России армянские националисты? С кем они призывают бороться? Армян, живущих в России, призывают поднять восстание? Или руками россиян намерены удовлетворять цели армянских националистов и наживать себе врагов? Почему россияне должны бороться "во имя будущего армянского народа"?

Мы даже не спрашиваем, почему в Ростове все это позволительно? Почему администрация города закрывает глаза на растущий армянский национализм? Все настолько запущено в Ростове, что без испроса у армянской диаспоры в Ростове ничего не решается. Армянское лобби влияет и на избрание губернаторов, депутатов и прочих.

Как известно, в сентябре пройдут выборы в Государственную Думу. На этом фоне свою деятельность активизировала армянская диаспора, лоббирующая мэра Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко.

Армянская диаспора сейчас оказывает поддержку Логвиненко, чтобы потом он компенсировал их усилия сполна, предоставив армянству дополнительные преференции, хотя куда уж больше. Мы знаем такие примеры и в случае с главой Башкирии, и с армянскими депутатами вроде Затулина, и массу других примеров.

Сейчас в Ростове армянская диаспора помогает устранить губернатора Василия Голубева, расчищая путь Логвиненко, хотя действующий мэр и его команда не смогли реализовать ни один большой проект и к решению проблем всегда обращаются за помощью к Голубеву.

Армянская диаспора за последние десятилетия взяла в свои руки судебные и силовые инстанции региона. И если законодательная власть лишь на 50% находится под контролем местных армянских олигархов, то исполнительная власть, в частности кадровая политика в регионе, пока еще контролируется Кремлем. Однако, очевидно, это вопрос времени, и армянская диаспора всеми средствами постарается взять под свое полное влияние как законодательную, так и исполнительную власть региона.

Не к этому ли стремятся армянские организации, призывая "заявить об армянском вопросе на всю Россию", используя тему "геноцида" в качестве политического инструмента? А там и в Сочи заявят, и в Краснодаре, и в Башкирии...