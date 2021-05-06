Маргарита Симоньян превратила РИА Новости в армянский рупор

Недалекие армянские СМИ, забывая, что их могут читать не только в Армении, в порыве благодарности Маргарите Симоньян за содействие в отстаивании позиции Республики Армения, назвали возглавляемое ею агентство РИА Новости своим "рупором".

Как передает Day.Az, об этом пишет российское издание Gradator.Ru:

"Армяне правы. РИА Новости, некогда флагман российской журналистики, российское информационное агентство со славной историей, берущее начало у истоков создания АПН, превратилось в сайт, обслуживающий армянские интересы, да еще и за деньги российских налогоплательщиков.

Армяне торжествуют, что в ручном агентстве Симоньян РИА Новости называют "президентом" Араика Арутюняна - вожака незаконного и несуществующего образования "нкр", не признанного в свое время ни Россией, ни даже Арменией", - отмечено в статье.

"Посмотрите на этого "президента" в представлении Симоньян. Арутюнян - обычный бандит и военный преступник", - возмущаются авторы.

Издание отмечает, что с таким же успехом завтра на сайте государственного агентства РИА Новости по приказу Симоньян назовут "президентом "кар" - "Краснодарской армянской автономии" какого-нибудь Галицкого или нынешнего главу Краснодарского отделения Союза армян России (САР) Камо Айрапетяна: "Последний за прошедшее время развил бурную деятельность в Краснодарском крае в целях упрочения политических позиций армянства. Как же, из азербайджанского Карабаха армянский "нкр" поперли, теперь они спешат застолбить свой "кар", свою автономию, а может и "республику" в Краснодаре, Крыму и Абхазии".

Gradator призывает проследить за активизацией Краснодарского отделения САР и Армянской апостольской церкви за последнее время, чтобы понять опасность этой угрозы. Пока армяне действуют посредством "мягкой силы", но придет время, когда они более жестко предьявят свои требования.

"А такие как Симоньян - их идейные и организационные вожаки, обеспечивающие продвижение к армянским целям и их прикрытие. Как известно, армянская политическая диаспора осуществляет контроль и управление российским медиапространством. В том числе находящееся под руководством Маргариты Симоньян российское государственное агентство РИА Новости фактически ведет информационную войну в интересах Армении, игнорируя интересы РФ как таковые.

Транслирование подобных подходов с превращением военных преступников в "президенты" несуществующего государственного образования противоречит официальной позиции РФ.

Агентство РИА Новости по части проармянской пропаганды уступает разве что другому российскому агентству, которым также руководит Маргарита Симоньян - Sputnik. Смешно даже ассоциировать Sputnik с российскими интересами, хотя на содержание этого проармянского агентства Россия ежегодно тратит миллионы, а на содержание всей армянской медиаимперии Симоньян - миллиарды из российского бюджета. Кто-нибудь объяснит, почему это происходит и как мы дошли до жизни такой, чтобы малый этнос скупил на корню российские СМИ и так прочно замотивировал российских политиков?", - отмечается в статье.