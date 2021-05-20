Армения соскучилась по "железному кулаку"?

Угрозы с армянской стороны вполне ожидаемы. В Армении предвыборная кампания и определенные круги хотят заработать дивиденды. Естественно, самый болезненный вопрос - это взаимоотношения с Азербайджаном и Карабах. Политические силы буквально соревнуются, выступая с реваншистскими идеями. Все это подогревается определенными кругами и в самой Армении, и из-за рубежа, а также диаспорой и силами, заинтересованными в дестабилизации региона.

Об этом сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов, комментируя последние заявления Минобороны Армении, пригрозившего Азербайджану "силовым путем" разобраться с ситуацией на границе.

По словам нашего собеседника, воинственные заявления можно услышать сегодня в соседней стране повсеместно. И со стороны силовых структур, и со стороны отдельных политиков и каких-то деятелей. Военный реванш и бряцание оружием является основной темой претендентов в парламент. Других тем попросту нет, потому что страна вся в долгах, экономика разрушена, социальные программы собственными силами неосуществимы. Так что Карабах и Азербайджан - это дежурная тема, способ для властей и оппозиции скрыть от граждан свою несостоятельность.

"Думаю, все это пена, она спадет. Вооруженные силы Армении, разгромленные в ходе 44-дневной Отечественной войны азербайджанской армией под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, полностью деморализованы. Количество разгромленной или взятой в качестве трофеев азербайджанской стороной военной техники говорит о том, что армянской армии нечем будет воевать и мечты о реванше совершенно неосуществимы. У Армении не осталось ни армии, ни военной техники. Те люди в военной форме, которых постоянно демонстрируют общественности, это в основном лица старше 50 лет. Молодежи среди них нет, потому что армянская молодежь воевать не хочет", - сказал Рамалданов.

Военный эксперт подчеркнул, что наша армия, восстановив территориальную целостность Азербайджана, сегодня занимается восстановлением государственных границ на основе международно признанных легитимных документов и карт, и в этом процессе нет ничего необычного. Нашим соседям, конечно, это не нравится и они стараются нагнетать напряженность на этом фоне. Но Президент Азербайджана четко дал понять, что если армянская сторона попытается устраивать провокации на том или ином направлении, наш "железный кулак" не заставит себя долго ждать. На сегодняшний день у Азербайджана достаточно сил и средств, чтобы дать отпор любой провокации, считает полковник запаса.

"Кстати, сейчас проходят учения, которые показывают, что наша армия находится в полной боеготовности. Эти учения в какой-то степени являются демонстрацией силы армянским реваншистам. Как говорил Президент Ильхам Алиев, друзья нашим успехам радуются, а враги должны делать определенные выводы.

Думаю, мы еще немало будем слышать подобных заявлений и угроз. Они нас не пугают, мы просто делаем нужные выводы. В случае необходимости Вооруженные силы Азербайджана смогут выполнить ту задачу, которая будет на них возложена. В этом ни у кого не должно быть сомнений", - заключил полковник Рамалданов.

Лейла Таривердиева