Азербайджанские пограничники сработали на отлично

Распространившаяся накануне видеозапись очередного инцидента на зангиланском направлении государственной границы вызвала большой переполох в армянском сегменте соцсетей. Напомним, что армянские пограничники сняли на телефон свою неудачную попытку спровоцировать азербайджанскую сторону на конфликт. Видео, демонстрирующее жалкое состояние армянской погранслужбы и недостойное поведение армянского офицера, попало в Интернет и быстро разошлось по соцсетям и средствам массовой информации.

Обратило на себя внимание то, что очень многие армянские пользователи были реально не в курсе бедственного положения своих вооруженных сил и профессионализма противника. Продолжающие и после 44-дневной войны потреблять продукцию местного агитпропа и верить ей безоговорочно наши соседи даже не сразу поняли, кто на видео есть кто. Судя по обсуждениям в соцсетях, многие считали, что классно экипированные статные ребята в зеленой форме - это армяне. Разочарование было велико, когда заблуждающимся объяснили, что армянские пограничники - это те, что в обвислой форме, без оружия и глупо себя ведут.

Попытка увидеть мужественность армянских военных хотя бы в отсутствии у них оружия тоже потерпела неудачу. Как утверждают армянские источники, оружие у тамошних пограничников не было, потому что оно было отобрано несущими на границе службу российскими подразделениями во избежание провокаций. Напомним, что 21 апреля подразделения Государственной пограничной службы (ГПС), расположенные в селе Сеидляр Зангиланского района азербайджано-армянской границы, а также позиции пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, несущих службу в этом направлении на территории Армении, были обстреляны армянскими военнослужащими. В связи с инцидентом российские пограничники обратились к своим азербайджанским коллегам, объяснив, что провокаторы были в нетрезвом состоянии, и попросили не реагировать. Учитывая просьбу российской стороны, азербайджанские пограничники проявили сдержанность и не ответили. После инцидента азербайджанской стороне стало известно об удалении с территории армянских военнослужащих-провокаторов.

В то же день, 21 апреля, провокация имела место и на другом участке госграницы. Группа армян на 30-40 автомобилях приблизилась к государственной границе Азербайджана в направлении села Шурнух Губадлинского района и на армянском языке стала выкрикивать антиазербайджанские лозунги.

Возвращаясь к последнему инциденту, заметим, что происходящее снималось не на один телефон. На разных армянских ресурсах можно увидеть съемки с разных ракурсов. На одной из записей снимающие чуть ли не тычут телефоном в лица нашим пограничникам, испытывая их выдержку на прочность. Но психологическая атака не удалась. Ребята стояли твердо и не проявляли никаких эмоций, несмотря на достаточно неприятную ситуацию, которая могла иметь непредсказуемое развитие.

"Это была провокация со стороны армянских пограничников с целью спровоцировать азербайджанскую сторону на какие-то действия. Если оценивать увиденное, то нашим пограничникам можно поставить самую высокую оценку. Посмотрите, как дипломатично, сдержанно и профессионально реагировал на наглое поведение армянского офицера азербайджанский пограничник, продемонстрировав высокую выдержку и профессионализм", - сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов.

На мой взгляд, этот видеоматериал может демонстрироваться в военных учебных заведениях в качестве примера профессионализма погранвойск. Глядя со стороны, кто-то может сказать, что реакция должна была быть адекватной наглости армянина, может быть, более резкой. Но это неправильный подход. Действия пограничника с большой буквы должны были быть именно такими, как повел себя азербайджанский офицер. Обратите внимание, как он разговаривает с переходящим все границы армянином, не допуская сквернословия и эмоциональности. Он выполняет поставленную задачу, которая заключается в том, чтобы любыми способами, соблюдая железную выдержку, охранять государственную границу.

На примере этого офицера Погранслужбы, мы видим, насколько профессиональны Вооруженные Силы Азербайджана. А Государственная пограничная служба - неотъемлемая часть наших ВС.

Наши пограничники достойно вышли из ситуации и не позволили армянской провокации превратиться в конфликт. Обратите внимание, как вел себя армянский офицер, как извивался, пытаясь спровоцировать нашего пограничника. Как человек военный, я горд профессионализмом, всем поведением наших пограничников в этой ситуации. Они не позволили совершиться провокации, ради которой армяне устроили все это представление. Думаю, поведение нашего офицера ГПС восхитило не только нас, но и погранслужбы других стран. Этот инцидент показал самим армянам, насколько Азербайджан дружелюбно относится к своим соседям, хотя нашим пограничникам приходится терпеть немало наглых вылазок противной стороны, тех ее представителей, что желают дестабилизировать ситуацию.

Хотел бы к месту напомнить эпизоды, имевшие место на нашей границе с Грузией, на участке, где расположен храм, куда совершали паломничество грузины. Тогда наши пограничники тоже проявили железную выдержку перед лицом провокации и высокий профессионализм. Их профессионализм погасил тот конфликт, который был заложен в провокационных действиях другой стороны. Причем, провокация была организована лицами армянской национальности, проживающими в Грузии, о чем потом много писали СМИ.

Зангезурское направление выбрано армянской стороной для провокаций не случайно. Эта провокация была спланирована и рассчитана на то, что азербайджанские пограничники отнесутся к действиям армян эмоционально, произойдет столкновение и обострение ситуации. И это затормозит проекты в Зангезуре, о которых недавно высказался Верховный главнокомандующий, Президент Ильхам Алиев. Напомню, что глава государства заявил, что на этом направлении имеются большие планы, и хотят того армяне или нет, эти планы будут реализованы. Думаю, в данном случае Президент адресовал свое заявление тем армянам, что больны реваншизмом, преследуют личные амбициозные цели и прислуживают хозяевам из-за рубежа.

Зангезур сегодня - это то направление, где может осуществиться сотрудничество Азербайджана с Арменией. Более того, эти проекты выходят далеко за пределы нашего региона - в них заинтересованы и Россия, и Китай, и Турция. Список заинтересованных стран будет расширяться. Все это служит тому, чтобы в этой непростой ситуации экономические проекты занимали основное место и служили благосостоянию всех народов, участвующих в них.

Снятый армянами видеоматериал показал, что наши пограничники, получая образование в Азербайджане, готовятся на высоком профессиональном уровне. Это, как я отметил, можно было видеть и во время инцидента на границе с Грузией, и сейчас наблюдается на Зангезурском направлении. Провокации имеют место и на Газахском направлении госграницы с тех пор, как пограничники здесь сменили подразделения Минобороны. Честь и хвала нашим пограничникам.

А что касается армян, то они явно ищут возможности создать очаги напряженности, спровоцировать на ответную реакцию. Но им не стоит сомневаться - когда возникнет реальная в этом необходимость, наши пограничники дадут агрессору должный отпор.

Не сомневаюсь, что распространенный армянской стороной ролик посмотрели не только в Азербайджане и Армении, но и в других странах, и сделали из увиденного соответствующие выводы. Все увидели, что азербайджанские воины с честью выполняют свой долг и гасят очаги напряженности, чтобы мир в регионе, наконец, восторжествовал. Для достижения этой цели приходится порой сдерживать свои эмоции, внутренние порывы. Азербайджанцы, как кавказцы, люди горячие и умеющие постоять за себя. Но наш офицер Погранслужбы показал, что профессионализм и долг прежде всего. Он как профессионал выполняет свою боевую задачу - охранять государственную границу, а пограничники не могут позволить себе эмоций в подобных ситуациях.

Что же касается того, почему армянские пограничники на видео были без оружия, то у этого могут быть разные причины. Версия о разоружении армян российскими пограничниками, охраняющими армянскую границу, вполне имеет право на жизнь.

Российские пограничники несут совместную с армянскими коллегами службу на границе Армении. Российская сторона знает, на что способна армянская сторона, а Зангезур - это то направление, которое находится под усиленным наблюдением российских пограничников, потому что именно они будут в будущем обеспечивать безопасность того же Зангезурского коридора. Зная о провокационных намерениях армянской стороны, не исключено, что россияне разоружили армян. При этом сдержанность и профессионализм наших пограничников хорошо известны российской стороне. Русские понимают, что для того, чтобы предотвратить серьезные столкновения, вполне достаточно будет просто забрать оружие у армян.

Лейла Таривердиева