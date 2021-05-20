Президент Ильхам Алиев: Азербайджан внес большой вклад в энергетическую безопасность Европы

Азербайджан внес большой вклад в энергетическую безопасность Европы.

Как сообщает Day.Az, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обсуждений в видеоформате Международного центра Низами Гянджеви на тему "Южный Кавказ: Региональное развитие и перспективы сотрудничества".

Президент Ильхам Алиев напомнил, что в 2020 году начались поставки газа из Азербайджана в Европу.

"Этот проект был большим вызовом. Мы работали хорошей командой, состоящей из нескольких стран. Азербайджанский газ - новый для европейского континента. В настоящее время это единственный новый источник газа для Европы", - сказал глава государства.

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