В Армении усиливаются антироссийские настроения

После поражения во Второй Карабахской войне в Армении с еще большей силой начали распространяться антироссийские настроения и русофобия. Не только армянские националисты, но и политическое сообщество несчастных соседей разразилось громкими воплями об "отсутствии помощи России", о том, что "настало время выхода из ОДКБ" ввиду "бездействия организации". Русофобские высказывания армянских экспертов являются серьезным поводом для размышления и предметом пристального изучения в российских СМИ.

Армянские эксперты на различных иинформационных площадках и без всякого стеснения транслируют русофобские мысли, заявляя о том, что "позиция России сделала возможной войну в Нагорном Карабахе". Особенно выделяется на фоне заядлых русофобов эксперт Армянского института международных отношений и безопасности Рубен Меграбян.

Так, Меграбян обвиняет Россию в том, что Армения была "брошена на произвол судьбы во время карабахской войны". По словам горе-эксперта русские не занимались решением карабахской проблемы, а поставили "наидревнейших" перед фактом возврата оккупированных территорий.

Не останавливаясь в умопомрачительных изречениях, Меграбян заявил о необходимости пересмотра отношений с Россией. Причём он подчёркивает, что в армянском обществе нет никаких иллюзий в отношении России. И настало время, по его мнению перестать давать возможности России сидеть на голове у Армении.

По его мнению, реакция Кремля на войну в Карабахе "продемонстрировала реальную картину российских намерений в регионе". Меграбян умудрился обвинить ещё и российских миротворцев, заявляя что они прибыли в Карабах "на незаконных основаниях".

При этом армянский псевдоэксперт восхваляет Минскую группу ОБСЕ (которая в действительности не сделала практически ничего для урегулирования карабахского конфликта), и призывает возобновить переговорный процесс в рамках формата тройки сопредседателей группы ОБСЕ.

Похоже, что Меграбян находился вне информационного поля долгое время. Иначе невозможно объяснить заявления эксперта из Армении, который даже не знает, что карабахского конфликта не существует уже больше чем полгода. Азербайджанская армия почти полностью разгромила армянскую армию в прошлом году, деморализовав её до уровня отчаяния.

Людей с похожей идеологией как у Меграбяна в Армении предостаточно. Налицо русофобия в чистом виде, которая стала обыденностью в армянском обществе. Армения погружена в пучину проблем именно из-за своей захватнической политики, которая и привела к тому, что страна осталась у разбитого корыта. Виноваты в этом именно те, кто с пеной у рта кричал о "великой Армении" и прочих немыслимых фантазиях.

Байрам Эльшадов