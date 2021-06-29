Правы утверждающие, что врать, причем цинично и примитивно - не мешки ворочать. Да, армянские СМИ давно уже приобрели "славу" классических фейк-ньюс. Для них соврать, что стакан воды выпить. И особо ярко это проявилось в ходе 44-дневной войны. О, за эти полтора месяца армянские журналисты опубликовали и распространили такое количество глупостей, дезинформации, просто лжи, что простое их перечисление займет огромное количество времени.

Тут было все - начиная от победных реляций перед войной, которые сменились на рассказы о "победах" армянской армии, в реальности в тот момент "тактически отступавшей" так, что пятки сверкали, и заканчивая обвинениями в адрес всего мира за то, что "бросили Армению одну". Все это сопровождалось фейками об "участии наемников из разных стран мира на стороне Азербайджана". Ясное дело, что это была примитивная ложь, но ее часто вкладывали в уста политиков из самых разных стран мира, что придавало фейкам некий характер правды.

В итоге, конечно, фейк выявлялся и опровергался. Но, армянские СМИ, ясное дело, не испытывали и капли стыда. Нет в их тарифной сетке такого пункта. Да и привычка свыше им дана, замена счастию она, как писал классик, но по иному поводу. Правда, даже учитывая все известные привычки и выкрутасы армянских СМИ, нынешний их "финт ушами" был совсем уж поразительным.

Дело в том, что они не просто солгали, оболгали верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. "ЕС должен предпринять более четкие действия, оказать политическое давление на самом высоком уровне, чтобы предотвратить распространение антиармянской ненависти и расизма со стороны Азербайджана. И это должно начаться с освобождения военнопленных и закрытия так называемого "парка военных трофеев"", якобы заявил он.

Ссылка делалась на Twitter Борреля. Но там, как выяснилось позже, вообще нет такой записи. От слова совсем. То есть, не переиначили на свой, армянский лад, какое-то реально прозвучавшее заявление сеньора Жозепа, а просто выдумали заявление. В бакинском офисе ЕС, мягко говоря, выпали в осадок от такого "маневра" армянских СМИ. Уверен, что сам сеньор Боррель, когда ему сообщат все подробности случившегося, также будет сильно шокирован.

Да, понятно, что армянские СМИ считают, что они ведут информационную войну, а на ней все средства хороши. Даже ложь, оголтелая и примитивная. Но, в том все и дело, что никаких реальных плодов этой лжи сама Армения не получит. Итоги войны не будут пересмотрены, Парк военных трофеев в Баку не будет закрыт и никакого политического давления на официальный Баку со стороны ЕС тоже не будет.

Собственно, мы уже объясняли, почему это невозможно. Потому, что нет никаких армянских военнопленных, а есть армянские диверсанты, которых взяли в плен после подписания трехстороннего заявления от 10 ноября прошлого года. Потому, что за почти тридцать лет, что длилась оккупация Арменией наших земель, ЕС не только не ввела санкций против Армении , но и не призывал к этому, вовсе воздержавшись от давления на эту страну-оккупант.

Потому, что Азербайджан сумел восстановить свою территориальную целостность, торжество первостепенного принципа международного права, историческую справедливость без помощи, содействия ЕС. Наоборот, наши земли были возвращены вопреки позиции ЕС, как и многих ведущих мировых держав. Наконец, ЕС, как мы указали, правильнее было бы обратить внимание на то, что в своем недавнем интервью, экс-президент РА Серж Саргсян повторил чудовищное утверждение, что Геноцид в Ходжалы был совершен сознательно, дабы никто не думал, что "армяне не могут поднять руку на мирное азербайджанское население".

Указали мы и на то, что второй президент страны-оккупанта является автором фразы про "генетическую несовместимость армян и азербайджанцев". Возглавляемое носителем таких фашистских взглядов политическое движение заняло на состоявшихся недавно внеочередных парламентских выборах в Армении второе место! Вот, о чем нужно кричать ЕС, писать в социальных сетях, делать заявления везде и всюду. Армянский фашизм не истреблен, он жив и готов к реваншу.

И ЕС просто обязан обратить на это внимание. Ждем мы от ЕС и справедливой позиции, то есть давления на Армению, которая до сих пор не передала нашей стране все карты минных полей. Именно по этой причине уже погибли десятки и получили ранения сотни азербайджанцев. Это все реальность, а фейки, распространяемые армянскими СМИ. И сейчас, после того, как ими был подставлен сам Жозеп Боррель, стоит ожидать справедливой реакции с его стороны, как и со стороны ЕС. И не только потому, что врать- не мешки ворочать. А потому, что любое ненаказанное преступление приводит к новым преступлениям. Во всем, начиная от оккупации пятой части соседнего государства и совершения геноцида против его мирного населения, и заканчивая тиражированием фейковых новостей.

Акпер Гасанов