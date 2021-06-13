ЕС приветствует возвращение Азербайджаном задержанных армян

Европейский союз приветствует действия, предпринятые Азербайджаном и Арменией при содействии Грузии, которые привели к возвращению 15 задержанных армян и передаче карт минных полей в Агдамском районе.

Об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, это важные с точки зрения укрепления доверия гуманитарные шаги и жесты со стороны Баку и Еревана, которые, как надеется ЕС, откроют путь к дальнейшему сотрудничеству и окончательной передаче всех имеющихся карт минных полей во избежание новых жертв среди гражданского населения.

"Европейский союз и другие международные участники активно поощряют шаги в этом направлении, и мы призываем вовлеченные в процесс стороны к дальнейшему сотрудничеству", - сказал он.

Боррель добавил, что ЕС будет продолжать способствовать прочному и всеобъемлющему урегулированию конфликта, в том числе, где это возможно, путем поддержки стабилизации, постконфликтного восстановления и мер по укреплению доверия.

Отметим, что 12 июня Азербайджан вернул Армении 15 задержанных армян при участии представителей Грузии на азербайджано-грузинской границе в обмен на карты расположения 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в освобожденном от армянской оккупации Агдамском районе.