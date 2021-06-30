Говорит и обманывает Аббас Джума: смешные потуги пиарщика Арцруна

В нынешних условиях стремительного распространения любой информации, в том числе и классических atr-ньюс, большой спрос имеется на людей, напрочь лишенных способности и желания стыдиться за растиражированную чушь. У стоящих в этой длинной очереди профессиональных лжецов есть только тарифы. Они разные. Но в целом, тут в воздухе витает известное жизненное кредо проходимцев: "Любой каприз за ваши деньги".

Один из тех, кто перебивается такого рода заказами, является некто Аббас Джума. Он сотрудничает с разными российскими СМИ, его используют для озвучивания совершенно абсурдных заявлений, которыми можно "накормить" разве что совсем уж не посвященную публику. Расчет, собственно, на то и сделан. Развешивание лапши на уши идет ударными темпами только среди того сегмента, который далек от реалий, но привык верить всему, что оглашают такого рода глашатаи глупости, коих высокопарно именуют "экспертами".

Эксперт из Аббаса Джумы такой же, как из Марго Симоньян или ее мужа Тиграна Кеосаяна балерина. Понятно, что эти двое готовы попробовать себя в любой ипостаси за хорошие деньги, но результат будет привычно смехотворный. Так и с А.Джумой. Он давеча дал интервью симоньяновскому фейкоменту под названием Sputnik. Ну дал и дал. Кому только Аббас не давал?! Но тут дело такое- соврал он легко и примитивно.

Знаете, что он заявил? Что "проблемы на Южном Кавказе для России могут возникнуть из-за Турции и ее влияния на Баку". Тут глупостью несет от каждого слова. Ведь, в России многократно и на самом высоком уровне подчеркивали, что Турция играет важнейшую и стабилизирующую роль в регионе. Господин Джума, кажется, не в курсе того, какую оценку президенту Турции Эрдогану дал глава российского государства. Пусть поинтересуется, прежде, чем озвучивать новые "перлы".

А насчет "влияния Турции на Баку", хочу напомнить этому "эксперту" определенные цифры. До сих пор турецкие компании инвестировали в экономику Азербайджана 13 млрд долларов США, а азербайджанские в экономику Турции - 19 млрд долларов США. Об этом в апреле, то есть совсем недавно, заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Любой думающий человек, ознакомившись с этими данными, признает, что имеет место взаимовыгодное сотрудничество двух сильных, экономически развитых государств. Плюс, данный "эксперт", привыкший все оценивать с точки зрения прайса, не в состоянии понять смысла и сути братских отношений между Азербайджаном и Турцией. Советую ему поездить по Турции. Тут он увидит множество азербайджанских флагов, развешанных турками и услышит много речей о теплых чувствах к Азербайджану со стороны простого народа.

Но в том все и дело, что А.Джума не ищет правды. Он просто зарабатывает, выполняя очередной заказ. Потому и переживает уже сейчас о том, что через 5 лет российские миротворцы будут выведены из Карабаха. Мол, это будет очень опасно для Армении. То есть, интересы Армении он открыто ставит выше интересов России и всего региона. Впрочем, это и не удивительно. Этот пропагандист давно уже выставил себя посмешищем, готовым героизировать поистине комичных персонажей.

В октябре прошлого года, в самый разгар 44-дневной войны, он отправился на интервью с официальным представителем Минобороны Армении Арцруном Ованнисяном. Предлагаю насладиться моментом и перечитать, как А.Джума представлял читателям российского СМИ этого "генерала примитивной лжи".

"Арцрун Ованнисян - это имя в Армении знает каждый. Его выступления смотрят стоя, о нем говорят в кафе и магазинах. За 11 дней войны скромный, простой в общении человек стал живой легендой. Представитель Минобороны Армении, как говорят военные, не разбрасывается словами. Интервью и комментарии он дает крайне редко - возможно, это первое интервью российскому СМИ. И именно за это его и ценят, сравнивая с островом посреди бушующего океана фейков", писал А.Джума.

Более того, он сообщил, что про про Арцруна даже есть анекдот: "Женщина родила сына, муж говорит: "пока Арцрун не подтвердит - не поверю". Не знаю, связано ли это все с реальной ужасной демографической ситуацией в Армении, потому ли в РА так мало рождается детей, что все ждут разрешения Арцруна, но перед нами пример позорного восхваления того, кто в самой Армении давно презираем. Да, это тот самый Арцрун безбожно врал гражданам своей страны, плавая в океане фейков и погружая в него всех, кто имел глупость его слушать. Это он является автором комичного утверждения о бесконечном "тактическом отступлении армянской армии". Это он с позором покинул свой пост , напоследок получив затрещин, оплеух от армян. И вот такое убожество пиарил Аббас Джума. Кто он сам после этого? Тут открывается широкий выбор наименований. Но среди них нет таких слов, как журналист, политолог и порядочный человек.

Акпер Гасанов