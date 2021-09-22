В рамках ГУАМ будет создана рабочая группа по стратегическим коммуникациям

Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов принял участие в 37-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ГУАМ, передает Day.Az со ссылкой на Грузия Online.

На заседании под председательством Грузии министры иностранных дел государств-членов ГУАМ обсудили вопросы политического взаимодействия, межпарламентского и отраслевого сотрудничества в рамках ГУАМ. Помимо этого, были рассмотрены вопросы развития сотрудничества с государствами-партнерами, другими странами и международными организациями, а также создания постоянной группы по стратегическим коммуникациям.

Выступивший на заседании министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что на освобожденных территориях Азербайджана быстрыми темпами идут работы по восстановлению, реконструкции и реинтеграции. Он отметил, что обеспечение политических, правовых, экономических и социальных условий, необходимых для достойного проживания вынужденных переселенцев, является нашим основным приоритетом.

Министр добавил, что принципиальная позиция Азербайджана заключается в том, чтобы международное сообщество оказало давление на Армению с тем, чтобы она отказалась от реваншистских подходов и вместо этого использовала уникальную возможность для устойчивого мира и развития.

По итогам заседания был принят протокол 37-го заседания СМИД ГУАМ.