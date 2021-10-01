Пока Армения играла в свои грязные игры, Азербайджан создал современную армию с высокоточными технологиями ведения боя.

Об этом сказал Trend известный литовский военный журналист Ричардас Лапаитис, передает Day.Az.

Он отметил, что день 27 сентября 2020 года вошел в историю Азербайджана как одна из самых важных дат в современной истории.

"В мире очень мало примеров решения замороженных конфликтов. Вспомним о совершенных перед началом второй Карабахской войны провокациях, таких как незаконные визиты премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Карабах, его провокационные заявления, нарушения [Арменией] режима прекращения огня. Минская группа ОБСЕ бездействовала и закрывала глаза на весь этот беспредел Армении. Все мирные средства урегулирования конфликта были исчерпаны", - сказал Лапаитис.

Он отметил, что Армения, которая во время войны нанесла ракетные удары по ряду городов Азербайджана, продемонстрировала свое истинное лицо.

"Действия Армении носили террористический характер. Но главное, что после каждой такой кровавой акции армянских военных азербайджанская армия продвигалась вперед с еще большим упорством. Этим невозможно было не восхищаться. Мир, затаив дыхание, следил за этими событиями и уже понимал, какая сторона защищает свою Родину, а какая является агрессором. Пока Армения играла в свои грязные игры, Азербайджан создал современную армию с высокоточными технологиями ведения боя. Это стало настоящим сюрпризом для всей армянской военщины, которая бежала, бросив оружие. Боевой дух азербайджанских солдат был настолько высок, что не было сомнений в том, что Армения очень скоро капитулирует, что и произошло спустя 44 дня", - сказал Лапаитис.

По словам журналиста, эффективная политика руководства Азербайджана поставила точку в почти 30-летней истории оккупации.

"Таким образом, у будущих поколений появились совсем другие перспективы. Стабильность и гарантия мира придадут сильный импульс развитию экономики не только Азербайджана, но и соседних стран, таких как Грузия, и даже Армении, если она прислушается к здравому смыслу.

Будущее Азербайджана сегодня в надежных руках. Хочу от всего сердца поздравить весь азербайджанский народ с победой, которая принесла мир на Южный Кавказ.

Мы видим последствия вандализма Армении, совершенного во время оккупации азербайджанских земель. Армения и не собиралась строить мирную жизнь, так как эти земли никогда ей не принадлежали.

Я верю в будущее Азербайджана. Желаю, чтобы быстрее зажили раны, которые оставил коварный враг. От всей души благодарю азербайджанских солдат за мир и стабильность!", - сказал Лапаитис.