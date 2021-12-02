Подробности аварии с участием автомобиля серии «АА» в Баку

Пресс-служба МВД Азербайджана сделала официальное заявление в связи с произошедшим сегодня утром дорожно-транспортным происшествием с участием автомобиля серии "АА" в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, в пресс-службе МВД сообщили, что 2 декабря около 07:09 утра на территории Сабаильского района возле мечети Биби-Эйбат произошла авария, в результате которой погиб пешеход.

Автомобиль марки Nissan X-Trail под номером 90 SB 966, которым управлял житель Баку Фариз Мамедов, ударил жителя Баку Мазахира Алиева, 1974 года рождения, пытавшегося перейти дорогу в неположенном месте.

В результате пешеход упал перед автомобилем BMW, который двигался по противоположной полосе. Водитель BMW Насими Мустафаев сразу же остановил машину, но пешеход скончался на месте происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) Уголовного кодекса. Был проведен осмотр места происшествия и проведены другие следственные мероприятия. В данный момент расследование продолжается.

Отметим, что автомобиль марки BMW, перед которым упал пешеход, имеет номерной знак 10 АА 659.