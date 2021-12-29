https://news.day.az/politics/1421580.html Усовершенствована организационно-штатная структура азербайджанской армии
Усовершенствована организационно-штатная структура азербайджанской армии
Для того, чтобы азербайджанская армия вышла на новый этап развития по образцу современных армий, была усовершенствована организационно-штатная структура, создано командование Сухопутных войск и новое воинское объединение.
Об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции замначальника пресс-службы минобороны, полковник-лейтенант Анар Эйвазов, сообщает в среду передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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