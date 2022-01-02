Новогодняя "пощёчина" Макрону от французов

Автор: Мехти Ахмедзаде

В последнее время во Франции не прекращаются беспорядки и акции протеста, вызванные разными причинами. Социальное недовольство растет с каждым днем и все вовсе не так хорошо, как рассказывают европейские политики, стремящиеся навязать свои ценности другим странам.

В новогоднюю ночь разъяренные и недовольные властями французы сожгли более 870 машин. По данным МВД, задержаны более 440 человек. В то же время в министерстве подчёркивают, что по сравнению с прошлым годом число правонарушений сократилось: год назад на праздник сожгли более 1300 автомобилей. Но это не меняет сути картины.

Позже, 1 января, в Париже прошел очередной митинг против президента Франции Эммануэля Макрона и медицинского пропуска, который ввели в стране как вакцинный пропуск. По оценкам журналистов, число участников митинга достигло 100 тысяч человек. Безопасность проведения акции обеспечивали сотни полицейских. И это произошло в день, когда Франция вступила в обязанности председателя Европейского союза.

Но понять французов можно. Макрон любит изображать из себя демократичного лидера, однако проблем становится все больше с каждым днем, в частности, и в сфере здравоохранения. Больницы Франции переживают трудные времена. Омикрон-штамм коронавируса, который признан заразнее дельты, подхватывают даже вакцинированные медики и, соответственно, отправляются на больничный. Непривитых же врачей отстраняют от работы. В итоге в столичном регионе из-за нехватки сотрудников, число койко-мест в реанимационных отделениях сократилось на 20%. В то же время стационары сталкиваются с огромным наплывом больных ковидом. Руководители больниц обеспокоены растущей нагрузкой на персонал.

Отмененные выходные, сверхурочные часы, перенесенные плановые операции. Все это стало нормой во многих больницах. И медработники, и представляющие их профсоюзы очень надеются, что в оставшиеся до президентских выборов четыре месяца, власти отреагируют на сложившуюся ситуацию и примут адекватные решения. При этом правительство не предпринимает никаких вспомогательных шагов. Макрон и другие кандидаты вместо этого заняты лишь тем, что гоняются за голосами армян Франции, пытаясь переманить их на свою сторону. Французов бесит и это, ведь вместо того, чтобы заняться их проблемами, власть и гоняющиеся за нею просто забыли о них.

Кстати, об отсутствии интереса французских граждан к прошедшим выборам наглядно говорит статистика. Если 6 лет назад явка на региональных выборах во Франции составляла 50%, то в этом году данный показатель рухнул до 33%. Причём со знаком минус отличилась молодёжь, которая предпочла либо идти в бар смотреть матчи чемпионата Европы по футболу, либо провести летний отдых на Лазурном берегу. В итоге только 16% французских граждан в возрасте от 18 до 24 лет пришли проголосовать на выборах.

Начиная с 2016 года, на который пришелся пик карьеры Макрона, его рейтинг неуклонно падает вниз. И данная тенденция продолжается.

Одной из причин провала партии Макрона также является заметный рост репрессий в отношении тех или иных слоёв населения. Дискриминация, ущемление прав в отношении мусульман стало обыденностью современной Франции. Если президент страны, где проживает 8 миллионов мусульман, придерживается радикальных взглядов в отношении ислама, если он решил исходить из интересов армянского лобби в ущерб национальным интересам Франции - разве кого-то могут удивить столь плачевные для правящей партии результаты региональных выборов в этой стране?

А потом Макрон удивляется, почему в стране нескончаемые протесты и почему он постоянно получает пощечины на встречах с парижанами.