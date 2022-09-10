https://news.day.az/politics/1494387.html Джахит Багчы посетил "Турецкое шехидство" в Гобустане - ФОТО
Джахит Багчы посетил "Турецкое шехидство" в Гобустане - ФОТО
Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы посетил "Турецкое шехидство" в Гобустанском районе.
Как передает Day.Az, об этом посол написал в Twitter.
"Они героически сражались на всех фронтах Анатолии за независимость и суверенитет, и пришли для борьбы за независимость братского Азербайджана ...", - отметил посол.
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