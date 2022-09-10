Джахит Багчы посетил "Турецкое шехидство" в Гобустане

Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы посетил "Турецкое шехидство" в Гобустанском районе.

Как передает Day.Az, об этом посол написал в Twitter.

"Они героически сражались на всех фронтах Анатолии за независимость и суверенитет, и пришли для борьбы за независимость братского Азербайджана ...", - отметил посол.