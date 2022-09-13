Армения нарушает условия трехстороннего заявления

Армения, не смирившись с поражением во второй Карабахской войне, нарушает условия трехстороннего заявления.

Как передает Day.Az, об этом в интервью TurkicWorld сказал известный турецкий военный эксперт Абдулла Агар.

"Армения, нарушая условия трехстороннего заявления, нацелена на претензии не только на Карабах, но и на другие регионы Азербайджана", - отметил он.

Агар подчеркнул, что армянская сторона, предоставляя своим союзникам предвзятую информацию об Азербайджане, систематически подстрекает их против Азербайджана.

Он добавил, что во время последних провокаций, несмотря на агрессивное поведение Армении, азербайджанская сторона действовала в соответствии с нормами международного права.

Отметим, что ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. В ночное время суток диверсионные группы вооруженных сил Армении, используя горный рельеф местности и ущелья, осуществили в различных направлениях минирование территорий между позициями подразделений азербайджанской армии и путей снабжения. В результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями с целью предотвращения этих действий, произошло боестолкновение.