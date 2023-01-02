Армяне опять эпично сели в лужу, распространяя фейки

Армяне в новом 2023 году решили не изменять своей традиции позориться, распространяя мифы и дезинформации, и встретили первые дни января эпическими фейлами.

На фоне проведения азербайджанцами мирной акции на дороге Шуша-Ханкенди, армяне за все дни ее проведения всячески пытаются создать картину "гуманитарной катастрофы" в Карабахе, выдумывая постоянно басни о "нехватке еды, продуктов, медикаментов" и т.д. Но, как показали распространенные самими же сепаратистами фотографии в Facebook, никакого "гуманитарного кризиса" и не в помине.

Судите сами по скриншоту этого поста, который удален. Но, как говорится, Интернет помнит все.

Да, стол полон еды, алкоголя, закусок, масла и других жизненно необходимых продуктов, которых якобы более 20 дней нет. Гая Агаян и Лариса Мкртычян не только саморазоблачили фейк армянства, но легко и непринужденно выставили идиотами огромное число защитников карабахских сепаратистов в разных странах мира, которые им слепо верили. Жаль, комментарии не видно. Хотелось бы знать, сколько армян спамили "срочно удалите, пока не заметили азербайджанцы". Циничная ложь самоликвидировалась.

Но этой позорной сцены оказалось мало, и "древнейшие" захотели еще раз нырнуть головой в лужу. На этот раз, цинично радуясь новостям с ДТП, которые недавно произошли в праздничные дни в Азербайджане. Так ряд армянских телеграм-канализаций с утра делились "хорошей новостью", празднуя "смерть азербайджанцев". Подобные истерические припадки, напомним, у армянства были и во время сильнейших пожаров в Турции.

Но они забыли, что зло всегда возвращается бумерангом - крупные пожары потом начались в Армении. Ну а в этом случае, попавшими в ДТП в Карабахском районе Азербайджана оказались сами армяне. Осознав свой второй эпический праздничный фейл, телеграм-канализации в спешке принялись удалять свои посты и опубликовывать опровержения.

Как видим, фейки армян всегда настолько дешевые, что разоблачать их уже не только неинтересно, но и не нужно, ибо разваливаются они сами по себе, в считанные часы.

Автору канала "Армянин" и его единомышленникам остается лишь пожелать их же "ехидные" слова - "как встретишь новый год, так его и проведешь". Продолжайте в том же духе, постоянно доказывая правоту Азербайджана и выставляя самих себя на посмешище. 2023 год такими темпами непременно станет годом, когда "армянские новости и факты" будут навсегда приравнаны к "армянскому радио".