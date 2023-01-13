Международный суд ООН проведет общественные слушания по иску Азербайджана против Армении

Международный суд ООН проведет общественные слушания в связи с иском Азербайджана против Армении по международной конвенции "Об отмене всех форм расовой дискриминации".

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в сообщении Международного суда в Twitter.

Как отмечается, слушания пройдут 31 января во Дворце мира в Гааге.