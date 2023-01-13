https://news.day.az/politics/1528368.html Международный суд ООН проведет общественные слушания по иску Азербайджана против Армении
Международный суд ООН проведет общественные слушания по иску Азербайджана против Армении
Международный суд ООН проведет общественные слушания в связи с иском Азербайджана против Армении по международной конвенции "Об отмене всех форм расовой дискриминации".
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом говорится в сообщении Международного суда в Twitter.
Как отмечается, слушания пройдут 31 января во Дворце мира в Гааге.
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