Новый этап реинтеграции армян, проживающих на территории Азербайджана

Автор: Эльвин Сахаватоглы

Пограничный пропускной пункт, установленный 23 апреля в начале дороги Лачин-Ханкенди в Лачинском районе, работает на полную мощность. Это подтверждают обнародованные на днях кадры с ППП.

Со снимков видно, что пересечение границы армянского населения Карабаха осуществляется организованно и упорядоченно, в условиях взаимной вежливости.

Процессы показывают, что Азербайджан один за другим добивается поставленных целей в отношении территорий, находящихся под временным контролем российских миротворцев.

Например, акция экоактивистов, длившаяся почти 6 месяцев, дала положительные результаты в направлении прекращения незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана в Карабахе. В результате акции была остановлена ​​работа на предприятиях, работающих нелегально.

Также, проявляя твердую позицию, Азербайджан установил блокпост в начале дороги Лачин-Ханкенди, что является одним из важных шагов, предпринятых официальным Баку в направлении реинтеграции карабахских армян.

Как Азербайджан разоблачает лживую пропаганду сепаратистов и их покровителей?

В настоящее время наблюдается, что армянское население Карабаха не слушает антиазербайджанскую пропаганду властей Армении, сепаратистов и их покровителей.

Например, на протяжении почти 30 лет, а также после Отечественной войны, завершившейся победой Азербайджана в 2020 году, велась пропаганда, будто подчинение карабахских армян Баку приведет к их уничтожению. Но последние два с половиной года карабахские армяне наблюдают обратное этой пропаганде. Они были свидетелями того, как вежливо вели себя азербайджанские военные по отношению к армянам, которые заблудились и проникли на территории, подконтрольные Азербайджану.

Также вышеупомянутые силы распространяли информацию о том, что Карабах якобы находится в "блокаде". Мол, Азербайджан проводит политику "этнической чистки" в отношении карабахских армян. Но пока акция азербайджанских экоактивистов продолжалась, население Карабаха не сталкивалось с гуманитарным кризисом. Были созданы условия для въезда и выезда автомобилей с гуманитарными грузами в Карабах. В настоящее время, даже после создания ППП, ограничений на въезд и выезд простых армян на территорию Армении нет.

Официальный Баку решительно заявил, что Карабах является внутренним делом Азербайджана и никакой внешней силе не будет позволено вмешиваться в это дело. Но иностранные силы, которые не хотят мира в регионе, пытаются вмешиваться во внутренние дела Азербайджана. Главный инструмент, который они используют - это "страх" карабахских армян. Тот факт, что государственные органы Азербайджана установили контакты с армянами Карабаха, провалил этот план иностранных сил. Иными словами, ни власти Армении, ни сепаратисты, ни их покровители не могут сказать, что "армяне Карабаха не хотят жить под флагом Азербайджана".

Процесс реинтеграции находится на следующем этапе

Уже можно прогнозировать, что в дальнейшем этот процесс будет продолжаться более быстрыми темпами. Высокий профессионализм и дисциплинированное поведение азербайджанских пограничников еще больше побудит карабахских армян к реинтеграции. Даже самые радикальные армяне задумаются о реинтеграции в Азербайджан.

На следующем этапе процесса мы станем свидетелями того, как государственные учреждения и правоохранительные органы Азербайджана войдут в Ханкенди и прилегающие к нему территории. Как уже было видно, карабахские армяне начали воспринимать территорию, на которой они проживают, как принадлежащую Азербайджану.

Также использование карабахскими армянами ППП в Азербайджане следует воспринимать как сигнал, который они посылают радикалам, армянам и сепаратистам: "У вас нет другого выхода".