Армянскому лобби в США не хватает денег

Автор: Мехти Ахмедзаде

Проармянский американский сенатор Боб Менендес и его супруга, армянка Надин Арсланян, находящиеся под федеральным расследованием по обвинению в получении взяток, подарков и услуг от третьих лиц (армянское лобби), кажется, либо находятся в тяжелом финансовом положении, либо их алчность не имеет границ. Бобик, являющийся председателем сенатского комитета по внешним отношениям, сегодня словестно напал на главу Агентства США по международному развитию Саманту Пауэр (которая, кстати, тоже поддакивает часто армянским лоббистам), что деньжат для армянства выделяется мало.

Как передают армянские СМИ, в частности Менендес заявил, что USAID крайне медленно реагирует на "гуманитарный кризис", стоящий перед армянами в Карабахе.

"Мы должны быстро реагировать на события, а также решать их основные причины", - сказал он, а затем вспомнил, что в прошлом году была объявлена программа предоставления 40 млн помощи странам Евразии, Центральной Азии, в том числе Армении.

Видите ли, он обеспокоен тем, что эта сумма будет разделена "по приоритетам", и помощь не дойдет до армян. Менендес также поинтересовался статусом помощи, оказываемой со стороны США, мол, какая часть этой суммы дойдет до неких "уязвимых общин" Армении и Карабаха, пока они "восстанавливаются после агрессии Азербайджана", которой, по факту, не было.

Пауэр проигнорировала попытки Бобика выпросить помощь армянам, часть которой будет отправлена ему в карман, как "спасибо".

Очевидно, что USAID распределило выделяемые средства так, как посчитало нужным, ибо ее обязательства не ограничиваются одной Арменией и "несчастными" армями, и идет, во-первых, внутренняя борьба между агентами армянского лобби, которые пытаются разделить пирог так, как выгодно будет индивидуально. Бобик явно не доволен тем, что доллары в большей части пойдут не в карман его покровителей, у которых он сидит на зарплате, а отойдут в сумочку той же Пауэр, которая непосредственно разделяет пирог, и реально тем, кому эти средства необходимы. Удивительный градус алчности.

Во-вторых, все прекрасно знают, что Менендес является редчайшим типом манкированного, многослойного, двуличного человека. Он всегда и во всем действует в интересах армянского лобби. С 1995 года является одним из самых активных функционеров так называемой Группы по армянским делам Конгресса США. Именно Менендес блокировал резолюцию, разрешающую продажу США вертолетов Азербайджану, а также назначение Мэтью Брайзы на должность американского посла в Азербайджан.

И та чушь о неких "гуманитарных катастрофах" и "блокадах", которую он несет, непосредственно устаревшая мелодия сломанной шарманки армянских лоббистов против Азербайджана. Армяне, прикрываясь своей "многовековой многострадальностью", пытаются давить на жалость, распространяя фейки о "кризисном положении", чтобы хоть как-то оказать давление на азербайджанцев. Не может быть гуманитарной катастрофы там, где полки в магазиных пусты, просто потому, что продукты переложили на пол. Опять-таки, есть свидетельства, фотографии.

Они никак не могут повлиять на авторитет нашей страны и вовсю используют дешевое вранье, чтобы оправдать бедственное положение армянского народа, который сам себя загнал в тупик всяким мифотворчеством и политикой агрессии. Вместо того чтобы думать об укреплении мира в регионе, мы вновь видим занятие не тем, чем надо.

Бобу лучше стоило бы задуматься о том, что у него, вообще-то, проблемы с федералами.

Напомним, что в конце октября 2022 года стало известно, что Боб Менендес находится под федеральным уголовным расследованием. Об этом сообщали источники, знакомые с этим вопросом. Информацию также подтвердил сам советник сенатора.

По словам источников, расследование ведется федеральной прокуратурой Манхэттена. Точный характер расследования не был сразу ясен. Представитель прокуратуры США по Южному округу Нью-Йорка отказался от комментариев, как и представители ФБР. Менендес, который является председателем влиятельного сенатского комитета по международным отношениям, ранее был обвинен в коррупции в апреле 2015 года из-за его отношений с глазным врачом из Флориды Саломоном Мелгеном. Прокуратура обвинила Менендеса в получении пожертвований на избирательную кампанию на сумму около 1 миллиона долларов и щедрых подарков - полетов на частном самолете Мельгена, коммерческого рейса первого класса и полета на чартерном самолете.Также в его биографии были многочисленные каникулы на вилле Мельгена в Доминиканской Республике и номер в отеле в Париже - из Мельгена в обмен на политические услуги.

Как видим, доверять и верить такому криминальному боссу, который называет себя сенатором, просто нельзя. Человек с запятнанной репутацией не имеет морального права обвинять кого-либо другого. Да и юридического тоже, так как нет у проармянского Боба никаких доказательств.

Некогда сильное армянское лобби сегодня достигло такого дна, что никто в Вашингтоне его пустозвонство всерьез не воспринимает. В этом, конечно, есть и лепта успешной азербайджанской дипломатии, которая раскрыла все карты и показала, кто есть кто. Так что, все эти претензии Боба - пустая трата времени и денег американских налогоплательщиков. Ничего он добиться не сможет. Единственное, что движет им - это армянская алчность.