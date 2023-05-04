Без четких гарантий, что поведение Тегерана изменится, восстановление отношений затруднительно

Президент Ильхам Алиев совершенно справедливо охарактеризовал отношения Азербайджана с ИРИ как сложные. К прежним трениям между сторонами после победы Азербайджана во Второй карабахской войне и освобождения оккупированных территорий, добавились новые.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, комментируя высказывания Президента Азербайджана по отношениям с Ираном, прозвучавшие в среду на международной конференции в Шуше.

На словах, отметил он, официальный Тегеран приветствовал восстановление территориальной целостности Азербайджана, хотя во время войны именно через иранское воздушное пространство, а также порты и шоссейные дороги Исламской Республики оружие и боеприпасы из России доставлялись в Армению.

"Военное давление ИРИ посредством учений КСИР в пограничной полосе и вопиющее нарушение Венской конвенции, когда при попустительстве полиции вооруженный автоматом террорист атаковал посольство Азербайджана в Тегеране, стали причиной эвакуации наших дипломатов. Азербайджанские власти были вынуждены провести аресты проиранской агентуры после террористического нападения, организованного его представителями на депутата Милли Меджлиса.

Как следует из слов Президента Ильхама Алиева, снижение уровня азербайджано-иранских отношений до самой низкой точки произошло не по инициативе Баку, а стало результатом ошибочной политики Тегерана, пытающегося изображать из себя "старшего брата" и делающего попытки вмешаться (что неприемлемо для любого независимого государства) во внешнюю политику и внутренние дела нашей страны. Без четких гарантий, что подобное вмешательство прекратится и без открытого и объективного расследования нападения на азербайджанское посольство, нормализация отношений между нашими странами вряд ли возможна", - сказал Расим Мусабеков.

Лейла Таривердиева