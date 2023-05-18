Армяне готовы рвать глотку друг другу: в Карабахе началась грызня обреченных

Автор: Эльчин Алыоглу

В Ханкенди началась отчаянная и, скорее всего, последняя борьба за иллюзорную "власть", контроль за высылаемыми из Армении деньгами и остатками былого.

Карабахские армяне, уставшие от безнадежности, уныния, отсутствия каких-либо перспектив и не видящие никакого четкого выхода из нынешнего тупика, винят всех и вся, кроме самих себя.

Они нехотя, чуть ли мысленно, но вынуждены смириться с окончательной и бесповоротной потерей даже минимальной надежды на воскрешение бывших нарративов, вроде как "Нагорный Карабах", "Нагорно-Карабахский конфликт" и т.д.

Да, и ныне в Ханкенди немало особей с когнитивным диссонансом, твердящие о "праве нации на самоопределение, свободу, суверенитет и независимое государство". Но тот огрызок, высокопарно называемый нынче "территории, временно находящиеся под контролем российских миротворцев", грозит стать последним полустанком перед туннелем с ведущим в никуда путем, откуда нет возврата.

Скорее всего, именно глубочайшее чувство растерянности, безвыходности и отчаяния стали признаками потенциального переворота среди карабахских сепаратистов. В зоне ответственности российских миротворцев в Ханкенди происходят необычные события. С одной стороны, лидер сепаратистов Араик Арутюнян получил грозное требование об отставке. С другой стороны, несколько ущербных личностей с амбициями кандидатов на его замену быстро вышли на передний план: ушлый Самвел Бабаян организует митинги, прохиндей Рубик Варданян открывает новые "фронты", а прожженный вор и интриган Виталий Баласанян остается в тени.

Минсвязи Армении же, получив соответствующий гневный приказ от Никола Пашиняна, дало указание "Карабах Телекому" закрыть доступ карабахским армянам во все социальные сети - ныне в Ханкенди местные армяне могут воспользоваться только мессенджером Telegram, да и только.

Но все это, как говорится, армянские цветочки - вишенкой на размазанном торте стало обращение "спикера парламента" местной хунты убожества по имени Артура Товмасяна к руководителю того же сборища сепаратистов Араику Арутюняну, где он в истинно армянской манере потребовал немедленной отставки последнего.

Позвольте процитировать сие творение незамутненного сознания, более напоминающего наезд гопника в подворотне: "Я никогда не вмешивался в ваши дела, и вы никогда не вмешивались в дела "национального собрания". Я предложил модель, которая заключается в следующем: не аморфный орган, а тот, который спас нас в 90-х, то есть "государственный комитет обороны". Я предложил "президенту" "страны" включить в его состав двух людей: Рубена Варданяна и Самвела Бабаяна. Я не знаю их мнения, очень возможно, что они откажутся. Почему, не задавайте вопросов. Если эта модель не сработает, я могу впервые кому-то причинить боль. Подайте заявление об отставке, господин "президент", или объявите о "референдуме" доверия. Если люди не поверят, что вы были избраны, вы уйдете. Однако это не означает, что в случае вашей отставки Артур Товмасян будет исполнять обязанности президента страны. Если народ не доверяет вам, я тоже уйду".

Не обращение, а полет наидревнейшего волосатого шмеля - вах, какие выражения, какие обороты.

Одно только угроза "могу причинить боль" чего стоит, нет? Но, увы, если бы Товмасян после этих слов в своем идиотическом тексте написал "мамой клянусь, да" - был бы, как говорится, полный ажур и согласие сторон.

А так, буря в стакане началась утром, когда, собрав горстку журналистов, Рубен Варданян решил идти ва-банк и открыто послать в пешее эротическое путешествие премьера Армении Никола Пашиняна.

"Тут у нас не подчинятся и не согласятся ни с действиями Азербайджана, ни с предложениями правительства Армении. Для нас и для армян всего мира неприемлемы односторонние попытки решить нашу судьбу. Власти Армении должны понимать, что нашу судьбу не может решать одна группа, которая управляет страной. Это не партийная или управленческая проблема, это одна из принципиальных проблем нашего народа. Хорошо, если заявления подкреплялись бы четкими шагами", - сипя, сказал он.

Весьма странная, заметим, ситуация. Обычно обвиняющие Азербайджан во всех смертных грехах одноклеточные сепаратисты неожиданно молчат, как кхмерские партизаны, относительно сегодняшних дел.

Рубен Варданян, будь то из-за полного безумия или стремления сыграть в рулетку, явно видит хаос, разворачивающийся в лагере сепаратистов, и решает сделать свой ход.

Он не пояснил, кто он такой и, кто входит в это "мы", и кто вообще будет обращаться к Варданяну за его "ценным" мнением.

Рубен Варданян, бывший "госминистр" сепаратистов, кажется, живет в мире фантазий, где он считает себя значимой фигурой.

Беспрестанно упоминая некие "красные линии", Рубик джан на этот раз предъявил аж "условие начала переговоров с Азербайджаном".

Хотя, Рубик джан, кто ты вообще такой, а? И кем ты себя возомнил? Ведь ты всего лишь беглый олигарх, некогда обогатившийся на сомнительных операциях по обналичке и отмыванию денег. Ты никоим образом не связан с Карабахом, и тебе следует прикинуться ветошью, собрать манатки, взять ноги в руки и побыстрее покинуть Ханкенди в кузове какого-либо тарантаса российских миротворцев.

Не тебе, убогому моралью и ущербному интеллектом судить о переговорном процессе: Баку сам разберется, с кем, когда и как ему вести обсуждения.

Понятно, что твои хозяева и заказчики нынешней грызни безродных уличных брехунов в Ханкенди накладывают на тебя строгие сроки, и ты безудержно пытаешься оправдать свое пребывание в Карабахе, переходя от одного маразматичного "проекта" к другому. Но для Азербайджана ты никто, и звать тебя никак - потому и Баку априори не интересует твое "мнение".

Однако, если серьезно, явно видно, что крысы на тонущем сепаратистской лохани готовятся к последнему решающему сражению... друг с другом. С одной стороны, есть требование сделать Араика шаг в сторону, с другой - Самвел Бабаян со своей псевдопартией и тенью Пашиняна на заднем плане. А также марионетка Рубен Варданян и его московские спонсоры. Варданян самый тупой и отчаянный из них. Лишь бы не случилась случайная встреча лбом с пулей.

И весь этот сброд пытается захватить "власть" ради каких-то эфемерных целей.

Пока же слышны лишь визги и лай дворняжек в Ханкенди: идет грызня и псы сцепились в последней драке за кость.

Которая непременно встанет поперек горла.