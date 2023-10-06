Причина пламенной любви Макрона к армянам

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о причине пламенной любви президента Франции Эммануэля Макрона к армянам. Представляем вашему вниманию текст публикации:

Зовут ее Астрид Паносян. Она - главный идеолог Макрона и вместе с ним была одним из соучредителей движения "На марше!", которое привело его к власти.

Паносян и Макрон очень близки - она была его советником по инвестициям, когда Макрон был еще министром экономики. Ей не чужда и пропаганда - умерший в 2021 году муж Астрид был одним из крупнейших специалистов по лоббизму и коммуникациями, обладал обширными связями. Этими связями Паносян и воспользовалась - сначала для того, чтобы Макрон возглавил партию, а затем - победил на президентских выборах.

Естественно, что эти же связи и возможности предоставлены и армянскому лобби, частью которого Астрид Паносян и является.

Теперь понятно, откуда у Макрона такая любовь к армянам? Почему ему жители Армении интереснее собственных граждан? Паносян сделала ему партию, идеологию и привела в Елисейский дворец - наивно полагать, что все это было просто так. Эмманюэль возвращает должок.