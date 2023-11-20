https://news.day.az/politics/1615805.html Свалка истории выглядит так: Эдвард Налбандян в московском метро - ВИДЕО
Свалка истории выглядит так: Эдвард Налбандян в московском метро - ВИДЕО
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Эдвард Налбандян оказался в московском метро.
Day.Az представляет текст публикации:
Армянские журналисты обнаружили бывшего главу МИД своей страны Эдварда Налбандяна в московском метро.
Вот она, свалка истории. Налбандян, возможно, в бесплатную столовую за продуктами ездил.
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