Свалка истории выглядит так: Эдвард Налбандян в московском метро

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Эдвард Налбандян оказался в московском метро.

Day.Az представляет текст публикации:

Армянские журналисты обнаружили бывшего главу МИД своей страны Эдварда Налбандяна в московском метро.

Вот она, свалка истории. Налбандян, возможно, в бесплатную столовую за продуктами ездил.