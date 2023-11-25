Армяне ждут "второго пришествия" Монте

Автор: Зульфугар Ибрагимов

В армянском сегменте соцсетей сегодня траур. Да нет, ничего страшного в Армении не случилось, просто сегодня день рождения международного террориста и кровавого убийцы Монте Мелконяна. Армяне в великом горе заламывают руки и разве что не рвут на себе волосы, прося прощения у "великого Монте" за то, что не смогли удержать захваченные при его участии территории и продолжить его черное дело. Для молодежи Мелконян идеал. У несчастного армянского народа нет более достойных примеров для подражания - одни негодяи. Нжде, Андраник, Монте и прочие мерзавцы, убийцы детей и стариков. И вот новое поколение армян, которое не видело Первой карабахской войны и не смогло вкусить "победы", но воспитано на примерах подобных кровавому Монте, клятвенно обещает все исправить. Исправить - то есть развязать новую войну в надежде, что в этот раз повезет больше. Одним словом, армянство ожидает пришествия нового Монте.

Предыдущие два послевоенных года дни рождения негодяя его фанаты справляли более спокойно. Видимо, потому, что Карабах все еще оставался под контролем сепаратистов и была надежда, что так оно и будет продолжаться до второго пришествия. А потом помните, сколько было визга, когда в Ходжавенде в конце сентября демонтировали памятник Мелконяну? Пользователи соцсетей заливали слезами свои клавиатуры, отовсюду неслись угрозы отомстить за "поруганную честь" террориста. Только вот вопрос - откуда у террориста и убийцы может быть честь?

Армяне, независимо от того, что написано в ваших учебниках и книжках, знайте, что Монте Мелконян был убийцей. Он не был воином, он был подлецом, убивавшим женщин и детей, устраивавшим теракты и воевавшим с мертвыми и безоружными. Для армян он герой, но на самом деле он банальный убийца, вскормленный на ненависти и завершивший свою жизнь в воплях о пощаде и соплях жалости к себе. Армяне, можете сколько угодно молиться на его образ, но ваш Монте, уверены, отбывает наказание в преисподней. Потому что за такие преступления выдают ордена и причисляют к лику святых только в Армении.

Сегодня в честь дня рождения негодяя в армянских соцсетях цитируют "пророчество" Монте о том, что "потеря Карабаха для армянского народа окажется огромной и может подразумевать полное исчезновение армянского народа через несколько десятилетий". Если завоюют Карабах, предсказывал армянский Нострадамус, то следующим будет Зангезур, потому что Азербайджан, мол, только об этом и мечтает... Оооо, на фоне истерик сегодняшних властей Армении о якобы грозящей Армении угрозе с востока, эти слова Мелконяна расходятся как горячие пирожки. Это же надо, как он был прав, говорят армяне, смахивая слезу.

Ну, вы поплачьте, а мы пока расскажем том, как все было на самом деле.

2 апреля 1993 года 60 тысяч жителей Кяльбаджара были окружены армянскими вооруженными формированиями во главе с Монте. Людям дали всего 10 часов на то, что бы оставить свои села и покинуть район. Есть видео, демонстрирующее, как именно выкрикивался в мегафон ультиматум мирным сельчанам - с издевками, смехом и циничными комментариями. На видео запечатлены ликующие армянские террористы, и среди них очень довольный собой Мелконян. 10 часов это ничто для того, чтобы успеть спастись. И многим это не удалось. А убегавшим азербайджанцам стреляли в спину, армянские банды рыскали в горах, выискивая прячущихся. Что ж, именно так становятся героями в Армении.

До этого, в феврале 1992 года под руководством Монте Мелконяна вооруженные силы Армении и специально подготовленные в Сирии и Ливане террористические подразделения "Арабо" и "Арамо" одновременно атаковали со всех сторон село Гарадаглы Ходжавендского района. Опираясь на огневую поддержку 366-го мотострелкового полка СНГ, дислоцированного в Ханкенди, армянские банды во главе с Мелконяном захватили стратегически важное село и учинили там геноцид мирного азербайджанского населения. Армянами были убиты, заживо сожжены и замучены 145 человек, среди которых 15 женщин и 13 детей. История захвата Гарадаглы это история геноцида, растянувшегося на несколько дней. Страшная участь постигла заложников, тех, кто выжил во время атаки. Это кровавая история, и кровь этих людей на руках и "великого Монте".

На самом деле армяне и сами знают, что "герои" сотворили в Гарадаглы, поэтому пропаганда много лет продвигает мысль, что Мелконян не участвовал в бойне, а только направил банды и находился в стороне. Армянам самим, по-видимому, страшно иметь такого героя, поэтому во многих источниках разгоняется миф о его якобы гуманизме и благородстве. Мол, будь он во время геноцида в Гарадаглы и Ходжалы, он бы такого не допустил. И бла-бла-бла...

Но позволим себе усомниться в этих жалких оправданиях. И вообще, говоря откровенно, Монте Мелконян просто ангел по сравнению с другими мерзавцами, которыми заполнен армянский пантеон. Например, Нжде и Андраником, зверями в человеческом обличии. Так что, армяне, не тушуйтесь. Монте это не последнее слово армянского патриотизма. Бывало и хуже.