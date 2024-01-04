Как заявления Госдепа США стали напоминать советский анекдот

Автор: Акпер Гасанов

Встретились русский и американец и заспорили, у кого в стране больше свободы. Вот американец и говорит: я могу встать перед Белым домом и во всю глотку крикнуть: "Рейган дурак!", и мне ничего за это не будет. Русский отвечает: у нас тоже полная свобода. Я тоже могу выйти на Красную площадь и во всю глотку орать: "Рейган дурак!" И мне тоже ничего не будет.

Этот анекдот был придуман в пору "холодной войны" между США и СССР. Тогда все смеялись над ситуацией в Советском Союзе. Ныне же, вот в чем парадокс, пришла пора смеяться уже над действиями Соединенных Штатов. Слишком уж часто американская сторона действует совершенно нелепо. Так, к примеру, произошло и сейчас, когда Госдеп США снова решил изобразить "глубокую озабоченность".

По какому поводу? Снова, по не имеющему к США никакого отношения. Говоря точнее, 28 декабря в Иерусалиме в "армянском квартале" произошло столкновение между армянскими радикалами и евреями. Армяне оцепили территорию, называемую "Коровий сад", и не пускали туда евреев.То есть, как видим, армяне Израиля сочли себя обладателями больших прав, чем евреи.

В любом случае, все случившееся- внутреннее дело Израиля. Более того, в реальности это настолько мелки для воюющего Израиля эпизод, что ни одно влиятельное СМИ данной страны до сих пор не уделило "армянскому эпизоду" внимания. Но в том-то и дело, что Госдеп США счел себя вправе совать свой нос в чужие дела, выдав очередное нелепое заявление. Оно, уверен, было воспринято в еврейском государстве, с недоумением.

"Как мы неоднократно заявляли, мы не хотим, чтобы правительство Израиля предприняло какие-либо шаги, которые могли бы привести к эскалации напряженности", заявил представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер. "При этом никакого конкретного ответа на этот вопрос нет", - добавил он. То есть, этот персонаж по сути признал, что сделал заявление ради заявления.

Да, Госдеп США превратился ровно в того же героя советского анекдота. Представители Госдепа, как мы видим, регулярно, находясь в США, заявляют о недовольстве чьими-то действиями. Причем, в данном случае, Госдеп США превратился в инструмент внутриполитической борьбы . Да, заигрывание с армянской диаспорой США со стороны находящихся у власти демократов вышло на новый уровень.

Демократы, как видим, уже и Госдеп к этому подключили, "озаботившись" ситуацией с армянами Израиля. И это - при наличии огромного числа проблем Соединенных Штатов- начиная от обвинений в их адрес в "сливе" Украины и заканчивая ростом внешнего долга. Как следует из статистических данных американского Минфина, обнародованных на сайте ведомства во вторник, 2 января, размер госдолга США впервые в истории превысил 34 трлн. долларов.

И вот на этом фоне мы видим какое-то анекдотическое заявление Госдепа США по армянам Израиля. Удивительно? Вовсе нет. Мы, на примере Азербайджана, прекрасно помним, что армяне требовали к себе настолько особого отношения, что в итоге они "додумались" до идеи создания второго армянского государства на нашей земле. Одной Армении им было мало, вот и появились мифы про "арцах" и "миацум". Все это привело к Первой Карабахской Войне, к оккупации 20% территории Азербайджана, к почти трем десяткам лет бесполезных переговоров по справедливому урегулированию конфликта.

Он, в конечном итоге, был справедливо решен силой права. Азербайджан воспользовался своим правом на восстановление территориальной целостности . Осенью 2020 года была одержана победа в 44-дневной войне, а в сентябре прошлого года была блестяще проведена однодневная антитеррористическая операция в Карабахском экономическом регионе нашей страны. В результате чего флаг нашей страны реет над всей ее территорией, в том числе и в освобожденном Ханкенди.

Произошло ли это благодаря поддержке официального Баку со стороны США? Нет, совсем наоборот. США, за все годы оккупации наших земель со стороны РА, так и не наложили на нее санкций. Наоборот, против Азербайджана была применена дискриминационная 907-ая поправка. Кроме того, США ежегодно выделяли официальную помощь карабахским сепаратистам.

Плюс, США всегда настаивали на том, чтобы Азербайджан, реализовывая крупные региональные проекты, прокладывал бы их через Армению. Также США требовали, чтобы Азербайджан предоставил карабахским сепаратистам какой- то "статус". Даже после победы Азербайджана в 44-дневной войне, Госдеп США продолжал делать заявления, доказывающие полное непонимание американской стороной новых реалий.

Это проявилось и в том, что в США продолжали пробовать язык шантажа в диалоге с официальным Баку, в том числе и препятствуя проведению нашей страной антитеррористической операции. И что в итоге? Азербайджан добился всех поставленных целей, вопреки желаниям и планам Соединенных Штатов. Которые стремительно теряют свой авторитет в мире именно по причине желания объять необъятное и совать свой нос всюду, делая ошибочные ставки.