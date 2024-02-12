https://news.day.az/politics/1636516.html Крупный схрон боеприпасов найден в Ханкенди
Крупный схрон боеприпасов найден в Ханкенди
В Ханкенди найдено большое количество боеприпасов.
Как сообщили Day.Az из МВД, в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 11 февраля на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 7 единиц автоматического оружия, 2 винтовки, 11 гранат, 10 запалов, 25 магазинов, 2487 патронов различного калибра и другие боеприпасы.
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