Крупный схрон боеприпасов найден в Ханкенди

В Ханкенди найдено большое количество боеприпасов.

Как сообщили Day.Az из МВД, в результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий 11 февраля на территории города Ханкенди были обнаружены и изъяты 7 единиц автоматического оружия, 2 винтовки, 11 гранат, 10 запалов, 25 магазинов, 2487 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

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