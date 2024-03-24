Сеанс саморазоблачения от Никола Пашиняна: имитация миролюбия по-армянски

Автор: Акпер Гасанов

Сегодня исполняется 34 года с момента совершения Арменией одного из чудовищных преступлений. Таковых было очень много, включая Геноцид в Ходжалы. Но прежде, 24 марта 1990 года, с целью уничтожения азербайджанцев как этнической группы, а также изгнания сельских жителей, незаконные армянские вооруженные формирования, грубо нарушив установленные нормы международного права и законы Азербайджана, проникли на военной технике, боевых и специальных транспортных средствах в село Баганис Айрым Газахского района с различных направлений с территории Армении.

Они варварски истребляли азербайджанцев, используя для этого весь арсенал имевшегося у них оружия. В итоге, 10 человек, включая трех женщин и новорожденного, были подвергнуты немыслимым пыткам и жестоко убиты, еще два человека получили травмы различной степени тяжести. Армяне разграбили и сожгли 12 домов, а 438 жителей села были принудительно выселены из мест своего проживания. Армения до сих пор не принесла извинений за это свое преступление.

То есть покаяния, без которого невозможен реальный шаг к миру, с их стороны не было. Более того, село Баганис Айрым Газахского района до сих пор находится под армянской оккупацией. Это одно из тех четырех азербайджанских сел, возврата которых под наш контроль обоснованно и жестко требует официальный Баку. Замечу, что Баганис Айрым, Ашагы Эскипара, Хейримли и Гызылхаджилы не являются эксклавами, то есть не окружены со всех сторон армянскими территориями.

Остальные три оккупированных села Газахского района - Софулу, Бархударлы и Юхары Эскипара - эксклавами считаются. Армянская оппозиция, ясное дело, пытается не допустить этого. Она осознанно спекулирует на данном вопросе, пытаясь заработать политические дивиденды. Впрочем, тут есть и иная причина армянской истерики по поводу необходимости возврата Азербайджану наших сел.

Дело в том, что вода из рек оккупированных сел Газахского района когда-то была направлена в армянские населенные пункты за миллионы долларов и теперь используется для ирригационных целей. Поэтому армяне опасаются, что после возвращения сел Азербайджану у них не будет воды. Плюс, расположение трассы и газопровода, проходящих вблизи этих сел, будет изменено. Вот и вопят в Армении, что есть мочи (ударение на первом слоге).

И тут интересно было услышать очередной поток словоблудия и саморазоблачения от Никола Пашиняна. "Мы должны много говорить о мире, но не должны забывать, что он зависит не только от нашего решения. Мы хотим создать ситуацию, в которой война станет невозможна", об этом Никол Воваевич заявил во время встречи с инициативной группой партии "Гражданский договор" в Гюмри. То есть, по пути признания вины Армении за свои преступления, в том числе и за совершенное в селе Баганис Айрым, он извиняться не стал.

Наоборот, по сути, он изложил суть своего очередного "финта ушами"."Наша политическая цель следующая: создать ситуацию вокруг этой страны, чтобы война стала просто невозможной", сказал он. "Этой страной", он назвал Азербайджан. А суть выкрутасов Никола Воваевича, судя по его признаниям, сводится к имитации бурной деятельности, к созданию видимости стремления Армении к миру с нашей страной.

Пашинян полагает, что сотрясая воздух речами, но не делая конкретных шагов на пути к миру, он сумеет убедить всех в том, что это Азербайджан торпедирует мирный процесс. Рассчитано это, в первую очередь, на внешнюю аудиторию. Где первая скрипка, безусловно, отведена макроновской Франции. Именно она взяла режим Пашиняна под свою опеку, оказывая ему политическое, финансовое, военное и информационное содействие.

В рамках всей этой акции по распространению массовой дезинформации о реальном ходе мирных переговоров, запускается и ложь про возможное нападение Азербайджана на Армению. Мы же видим, что именно Франция, устами своих различных представителей, разгоняет эту ложь, пытаясь дезориентировать мировое общественное мнение. Ну а официальный Ереван действует ровно так, как ему прикажут из Парижа.

А там, ясное дело, не хотят подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном. Точно также, как не хотели в Париже восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета. Франция мечтала иметь "замореженный кофликт", но ее планы обнулил Президент Азербайджана Ильхам Алиев. И сейчас мы видим, что Париж и Ереван совместно пытаются отыграться за то свое фиаско. Но их надежды на реванш наивны и напрасны. В Баку все видят и готовы к любому развитию ситуации.