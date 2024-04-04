Почти каждая пядь земли на освобожденных территориях Азербайджана заполнена минами

Почти каждая пядь земли на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана заполнена наземными минами.

Как передает в четверг Day.Az, об этом на своей странице в соцсети X написал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

"На фотографии, предоставленной Агентством Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), желтыми указателями обозначены наземные мины, которые требуют нейтрализации", - говорится в публикации.

Отметим, что в марте в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Лачине, Физули, Шуше, Ходжавенде, Джебраиле, Губадлы и Зангилане было обнаружено 299 противопехотных, 114 противотанковых мин и 1 254 неразорвавшихся боеприпаса.

На сегодняшний день от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 6094,6 гектара.

C момента окончания Второй Карабахской войны в 2020 году от мин пострадали в общей сложности 350 граждан Азербайджана.

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