Шаг в будущее, а не в прошлое: Армения избавляется от мифов?

Автор: Акпер Гасанов

Вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал власти Армении ориентироваться на существующие реалии для выработки дорожной карты нормализации отношений с Турцией. "В регионе сейчас устанавливается новый порядок. Пора отбросить беспочвенные воспоминания, лучше действовать, исходя из реалий нынешнего времени. Теперь [премьер-министр Армении Никол] Пашинян это тоже понимает. Сейчас настало время создать новые дорожные карты на реалистичной основе. Я надеюсь, что Армения избавится от тьмы, в которую ее затянула диаспора, и выберет путь новых начинаний для светлого будущего", - сказал президент сопровождавшим его журналистам по возвращении из Ирака, передает Anadolu.

По словам Эрдогана, "окно возможностей не будет открыто всегда и необходимо эффективно использовать момент". Судя по всему, премьер-министр Армении Никол Пашинян, как это не удивительно, решил внять голосу разума и сделать шаг, который до него не делал ни один премьер-министр или президент этой страны. Он не стал употреблять слова "геноцид", давая оценку событиям, имевшим место в 1915 году в Османской империи.

Пашинян, в обращении к армянам всего мира указал на то, что память о жертвах "великой резни" должна стать символом не потерянной, а найденной и реальной родины в лице Республики Армения. И Армения сама должна распоряжаться своей судьбой. По его словам, трагедия армянского народа стала следствием "многовекового отсутствия государственности, результатом забвения традиций государственности, а армянский народ стал жертвой геополитических интриг и ложных обещаний.

Тут стоит напомнить, что ранее армянские журналисты уже обратили внимание на то, что в одном из недавних выступлений Пашинян упорно называл события 1915 года в Османской империи "мец ехерн" ("великое злодеяние") или "резней", ни разу при этом не употребив термин "геноцид". Отдуваться пришлось секретарю парламентской фракции правящей партии "Гражданский договор" Артуру Ованнисяну. "Премьер-министр Армении Никол Пашинян не отказывался от употребления слова "геноцид"", выдавил в итоге Ованнисян. Но, как видим, в итоге Пашинян так и не произнес слова, так ласкающего слух армянских мифотворцев во всем мире.

По сути, Пашинян всего поступил рационально. Причем, уже не в первый раз. Совсем недавно, выступая в парламенте своей страны, премьер-министр Армении принялся рассуждать на тему отношений с соседними странами и переосмысления прошлого и будущего Армении. В итоге, он изрек, что "историческая Армения" и "реальная" противоречат друг другу и создают угрозы. По сути, это был призыв к отказу от всех существующих армянских мифов в пользу конструктивизма и реалий.

Да, Пашинян предложил армянам всего мира, в том числе и своим согражданам, жить не мифами, а реальностью, которая подразумевает нормализацию отношений с Турцией и Азербайджаном. Без этого, какая бы не была поддержка Армении со стороны Франции или США, эта страна так и останется региональным тупиком, проблемы которого будут расти, как снежный ком, угрожая однажды полностью накрыть Армению.

В этой связи имеет смысл напомнить, что в 2015 году, в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) был вынесен окончательный вердикт по данному вопросу, в котором говорится, что "геноцид армян" является не историческим фактом, а мнением, и по данному вопросу в академических кругах идут обсуждения. Но этот реальный, сильный аргумент не интересует тех, кто привык действовать вахтовым методом, исполняя свою партию строго по приказу кураторов. Которым нет дела до интересов, планов, надежд жителей Южного Кавказа.

Неудивительно, например, что вновь к спекуляции на эту тему прибегла глава делегации по связям с Южным Кавказом в Европарламенте, депутат Марина Кальюранд, которая давно уже замарала себя большим числом откровенно анти-азербайджанских, лживых заявлений. В своем микроблоге в X она написала о том, что Европарламент решением от 18 июня 1987 года признал трагические события 1915-1917 годов в Османской империи "геноцидом". О том, что Европарламент, в угоду политической конъюнктуре, принимал и принимает кучу документов, не имеющих к исторической реальности и к справедливости никакого отношения, она писать не стала.

Это и не удивительно. С какого перепугу ей признавать, что Европарламент является примитивным инструментом давления на Турцию и Азербайджан? В лужу сел и посол Франции в Армении Оливье Декотиньи. Да, тот самый, который регулярно пытается выставить себя большим армянином, чем премьер-министр Армении. На сей раз, в своем посте в микроблоге в X он написал: "Сегодня, 24 апреля, мы чтим память жертв "геноцида армян" 1915 года.

Кто это "мы", посол Франции не уточнил. Хотя такие уточнения были необходимы. в том числе и потому, что даже президент Франции Эммануэль Макрон не стал употреблять слова "геноцид", давая оценку известным событиям в Османской империи. "Давайте сохраним память о жертвах погромов, переселений и гонений. Не будем забывать. Французы и армяне связаны навеки", - отметил Макрон в своем микроблоге в Х.

Как видим, даже он решил сделать шаг назад, трезво оценив новые реалии, сложившиеся в регионе. Посол Франции в Ереване, соответственно, поставлен в идиотское положение. Но это - его личная трагедия. Мы же констатируем, что регион Южного Кавказа имеет шанс на обновление через избавление от армянских мифов, которые мешали развитию не только самой Армении, но и соседних стран. Сейчас все зависит от того, сумеет ли действующая армянская власть противостоять давлению ААЦ, диаспоры и стран, которые мечтают погрузить наш регион в пучину хаоса. Азербайджан наблюдает за происходящим, будучи готовым к любому повороту событий.